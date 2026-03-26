Non è solo un evento, è un inno alla bellezza che non si arrende. Per il secondo anno consecutivo e dopo piazza Duomo, sabato 28 marzo, alle ore 10:00, piazza Castello si trasformerà nel palcoscenico di un’emozione collettiva: il flash mob delle donne dell’Associazione Grace ETS.

In attesa della IV edizione di "Una Passerella per Grace" (prevista per il prossimo 18 aprile presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria), le protagoniste scendono in piazza per testimoniare che la vita, anche quando si fa vulnerabile, merita di essere vissuta con audacia e sorriso.

Sulle note selezionate dalla DJ Federica Caracciolo, le donne di Grace danzeranno per trasformare gli affanni in passi di gioia. Una coreografia nata dal cuore e curata con passione da Eugenia Chindemi dell’Associazione TSD “The Sparkling Diamonds – Centro Studi Musicals Calabria”, che in queste settimane ha guidato le associate in un percorso di riscoperta del proprio corpo e della propria forza. Ad arricchire questo momento di unione, la partecipazione straordinaria della F.I.S.M. Reggina e della scuola di danza “Pretty Woman”.

«Vogliamo che la piazza si riempia di sguardi e di vita - spiega il Presidente dell’Associazione Grace ETS, Lidia Papisca -. Il nostro flash mob è un messaggio universale: ogni movimento, ogni sorriso è un atto di coraggio e un simbolo di speranza condivisa».