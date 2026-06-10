Il 17 e 18 giugno la Sacra Effigie sarà accolta nei plessi di Arghillà e San Pietro con momenti di preghiera, catechesi e incontri dedicati ai detenuti e al personale penitenziario

Gli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria accoglieranno nelle giornate del 17 e 18 giugno 2026 la Sacra Effigie della Madonna Pellegrina di Fatima, nell’ambito di un significativo evento spirituale promosso dall’Apostolato Mondiale di Fatima in collaborazione con la Pastorale Penitenziaria.

La presenza della Statua della Madonna Pellegrina si inserisce nel solco di un’esperienza già vissuta con grande partecipazione lo scorso anno, che aveva suscitato profonda emozione e coinvolgimento tra la popolazione detenuta e il personale penitenziario. L’iniziativa intende rinnovare quel momento di intensa spiritualità, offrendo un’occasione di preghiera, riflessione e vicinanza umana.

L’evento sarà scandito da momenti di catechesi, celebrazioni liturgiche, recita del Santo Rosario, Confessioni e dalla venerazione della Sacra Effigie della Madonna di Fatima, che incontrerà i detenuti e il personale penitenziario nei diversi momenti della visita.

Il programma

Mercoledì 17 giugno – Plesso di Arghillà

Alle ore 9.30, presso la Cappella “Maria Madre della Speranza”, la Sacra Effigie della Madonna Pellegrina di Fatima sarà accolta all’interno dell’istituto e accompagnerà un incontro di preghiera con la popolazione detenuta.

Il momento sarà caratterizzato dalla catechesi mariana e dalla Liturgia della Parola presieduta da S.E. Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova. Al termine, i presenti potranno vivere un intenso momento di venerazione della Sacra Effigie.

Alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze della Direzione, la Madonna Pellegrina incontrerà il personale penitenziario.

Giovedì 18 giugno – Plesso di San Pietro

La visita della Sacra Effigie proseguirà presso il plesso di San Pietro.

Alle ore 9.30, la Madonna Pellegrina sarà accolta nella Sala Teatro per un momento di preghiera e catechesi con la popolazione detenuta.

Alle ore 10.30, presso la Cappella della Sezione Femminile, la Sacra Effigie farà visita alle detenute, accompagnando un momento di preghiera comunitaria e venerazione.

Alle ore 11.30, si terrà l’incontro con il personale dell’istituto.

Il Direttore degli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria, Rosario Tortorella, ha sottolineato il significato profondo della visita della Madonna Pellegrina di Fatima all’interno del contesto penitenziario:

«La presenza della Madonna Pellegrina di Fatima nei nostri Istituti richiama con forza il valore universale della maternità di Maria, madre di tutti gli uomini. Una maternità che abbraccia ogni persona, senza distinzione, e che parla tanto a coloro che nel carcere rappresentano lo Stato, con il delicato compito di eseguire le pene detentive, garantire l’ordine e la sicurezza nonché il trattamento rieducativo delle persone detenute, quanto a coloro che vivono la detenzione a seguito degli errori commessi. È una maternità che ci ricorda una verità essenziale: siamo tutti figli di Dio, e proprio per questo ogni persona conserva una dignità inviolabile e la possibilità di un cammino di cambiamento e di speranza».