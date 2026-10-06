«É con il cuore colmo di stupore e profonda gratitudine che, giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 18, accoglieremo nella nostra Parrocchia la Signora Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis. Sarà una visita – annuncia don Giovanni Giordano – estremamente inaspettata e fortemente desiderata.

Sarà un momento semplice ma carico di significato e soprattutto un sostegno spirituale a tutta l’attività pastorale della Parrocchia in un Quartiere, come il nostro, tanto complesso quanto potenzialmente fertile. Affidiamoci dunque all’Amore Eucaristico di Gesù: “la mia autostrada per il Cielo”, come amava affermare San Carlo Acutis, sicuri che aggrappati a Lui affronteremo ogni tempesta.

Inoltre in questa occasione, sarà donata alla Parrocchia una reliquia di San Carlo che ben custodiremo come un segno privilegiato e chiaro della presenza del santo adolescente, innamorato di Gesù e di Maria, nei nostri confronti. La reliquia sarà la punta di diamante di un’intera parte dell’edificio sacro dedicata a San Carlo ed impreziosita dalla Mostra Internazionale sui Miracoli Eucaristici (ormai presente in modo permanente in parrocchia da Domenica 19 ottobre 2025).

La nostra Comunità parrocchiale è ben lieta di accogliervi con grande gioia. Lode alla Santissima Trinità! Viva Gesù Eucaristia. Viva Maria Santissima. Viva San Carlo Acutis».