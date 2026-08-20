È per domenica 23 agosto 2026, alle ore 21.00, negli spazi dell’Anfiteatro in località Moschetta di Locri, l’appuntamento con “Le Dee di Epizefiri – Ray of Light”, il grande evento all’insegna della solidarietà, a favore dell’Associazione “Angela Serra – Sezione Locride”.

La manifestazione, curata da Francesca Verteramo, con il patrocinio della Città di Locri- assessorato alla Cultura, nasce dall’incontro tra moda, musica e arte, affidando alla bellezza un importante valore simbolico e sociale quale segno di rinascita per quanti affrontano la malattia.

La sfilata quest’anno è ispirata al Wabi-Sabi, l’antica visione estetica giapponese che celebra la bellezza dell’imperfezione, dell’incompletezza e della transitorietà di tutte le cose.

Da questa filosofia nasce il richiamo al Kintsugi, l’arte giapponese di riparare gli oggetti rotti con l’oro. Le crepe non vengono nascoste, ma valorizzate, perché raccontano una storia e rendono ogni oggetto ancora più prezioso e unico. È una metafora potente della donna: una donna che affronta il dolore, le ferite e le cicatrici della vita, trasformandole in segni di forza, coraggio e rinascita. Perché la vera bellezza non è la perfezione, ma la capacità di rinascere.

Per la sartoria hanno collaborato Antonella Sartoria, Arte e Moda by Assunta, Vicolo del Cucito e Lin Atelier sartoria su misura. Le decorazioni saranno curate da Francesca Fiorenza, Fortunata Sacco e Barbara Bijoux, mentre la grafica è firmata da Vera Congiusta.

Ospite d’onore della serata il Maestro Giuseppe Fata, considerato come il “Genio dell’arte sulla testa” dalla stampa e dell’haute couture di Parigi e vincitore di ben tre premi Oscar della Moda di Dubai, con il progetto internazionale “Simulacrum”, che unisce arte, fede e spiritualità attraverso l’esclusiva forma d’arte delle sue “Teste Sculture”. Avviato in luoghi sacri come la Basilica della Natività di Betlemme e il Santo Sepolcro di Gerusalemme nell’aprile 2023, Simulacrum vuole celebrare la bellezza come strumento di elevazione spirituale, collegando l’arte sacra al patrimonio storico culturale e religioso italiano e internazionale.

La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione del Liceo Artistico di Locri/Siderno – Corso di Design del Gioiello, con il coinvolgimento di giovani talenti del territorio in un progetto che unisce arte, formazione e impegno sociale. Ad arricchire la serata, l’esibizione di Carla Sorgiovanni con il pianista Gianfranco Ozzimo e le attività artistiche e performative di Evolve di Giusy Zappavigna, Full Dance di Cristian Pelle e New Fitness di Renata Galea.

«La sfilata è un inno alla resilienza femminile, alla bellezza autentica che nasce dall’esperienza e alla luce che ognuna di noi porta dentro di sé. Perché la vera bellezza non è la perfezione, ma la capacità di rinascere. Ray of Light è il raggio di luce che illumina le nostre fragilità e le trasforma nella parte più preziosa della nostra storia» spiega Francesca Verteramo.

La Città di Locri, guidata dal sindaco Giuseppe Fontana, continua quindi ad affiancare il progetto dell’“Angela Serra” per la salute e il benessere del territorio, sostenendo le iniziative solidali e le Dee di Epizefiri, in particolare con l’assessorato alle Politiche sociali e alla Cultura: «Questo evento che celebra la resilienza delle donne ci vede ancora una volta impegnati come amministrazione comunale a sostegno di un percorso declinato al femminile ma che va esteso in senso ampio a quanti si trovano in diverse situazioni di fragilità per trasmettere il senso della solidarietà e della fiducia» dichiara l’assessore Domenica Bumbaca.

La serata vuole sostenere concretamente, attraverso le donazioni, l’attività dell’Associazione “Angela Serra”, impegnata nella promozione della cultura della prevenzione e della cura, che grazie alla generosità dell’intera Locride ha potuto dare vita al Nole, moderno e attrezzato reparto per le cure oncologiche all’Ospedale di Locri.

L’appuntamento vuole dunque essere molto più di uno spettacolo: un momento di condivisione nel quale la bellezza, nelle sue diverse forme, diventa strumento di solidarietà, speranza e rinascita, nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro di Locri.