La cerimonia si concluderà in serata con il concerto della fanfara “Campania” sul lungomare
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Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri di Lazzaro. Grazie all’importante sinergia tra il Comune di Motta San Giovanni, la Regione Calabria, la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia del Demanio è stato possibile raggiungere questo importante traguardo.
Sul territorio che si estende da Fornace a Riace Capo, da Lazzaro al centro abitato di Motta fino alle pendici dell’Aspromonte, sarà garantito anche per il futuro il presidio di legalità e sicurezza messo a rischio negli ultimi anni.
Giovedì 16 luglio, in via Giulietta Masina, alle ore 18:30, alla presenza di Autorità di Governo, Militari e della politica regionale e metropolitana, dopo la consegna della Bandiera e la cerimonia dell’Alzabandiera, il tradizionale taglio del nastro darà finalmente nuova vita ad un immobile confiscato e assegnato dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati all’Arma dei Carabinieri per essere adibito a nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Lazzaro.
Per rendere ancora più emozionante questo momento di condivisione, la Fanfara del 10° Reggimento “Campania” si esibirà in un coinvolgente concerto sul Lungomare Cicerone, con inizio alle ore 21.