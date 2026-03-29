Un’intervista esclusiva nata tra i padiglioni del Lingotto del Salone del Libro di Torino porta Radio IVO, la Web Radio del Liceo Classico del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti” alla finale nazionale di Roma. La studentessa Virginia Tassone ha ricevuto la nomination per il Festival del Podcast Scolastico, il prestigioso concorso bandito da ASSIPOD (Associazione Italiana Podcast) che premia l’eccellenza del podcasting nelle scuole italiane.

Il podcast finalista, dal titolo "Lettrice in trasferta, il libro che mi porto al Salone", ha convinto la giuria nazionale per la sua maturità narrativa e per il contenuto d'eccezione: un’intervista "sul campo" a Giorgia Fiorella, autrice del celebre dark romance “Call me Michael. A ferro e fuoco”.

Virginia ha incontrato personalmente l’autrice durante l’ultima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, riuscendo a farsi raccontare la genesi dei suoi personaggi: Grace, la bambina albina bullizzata in orfanotrofio, e Michael, il ragazzo "invisibile" e pericoloso. Nel podcast, analizza con delicata sensibilità il legame magnetico e oscuro tra i due protagonisti, alternando la recensione critica alla voce dell'autrice, in un dialogo che esplora il confine tra vittima e carnefice.

La capacità di Virginia di raccontare come un libro può spalancare nuovi spazi, può rimanere “aperto” anche se lo si è concluso, ci può rimane addosso come una canzone ascoltata per caso, è stata la chiave del successo. Un successo che è anche merito di lavoro di gruppo, coordinazione, e uso delle nuove tecnologie, abilmente utilizzate dagli studenti dall’area tecnica di Radio IVO.

Tutti i lavori selezionati sono stati presentati a Roma, nel cuore della Settimana del Podcast, l’evento di riferimento per i professionisti del settore in Italia.

«Avere in nomination un lavoro che contiene un'intervista originale ad un'autrice così amata dai giovani è un traguardo immenso" – dichiara la prof.ssa Aversa Immacolata, una delle due referenti della Web Radio – "Virginia ha dimostrato che la scuola può essere il luogo dove le passioni letterarie incontrano le competenze digitali e professionali. Portare la voce di Giorgia Fiorella nel nostro podcast è stato un valore aggiunto che la giuria di ASSIPOD ha saputo cogliere».

Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica Carmela Rita Serafino, sempre propensa ad accogliere nuove sfide e a stimolare gli alunni ad unire le competenze umanistiche a quelle scientifico-tecnologiche.