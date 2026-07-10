Investito, lasciato sull’asfalto, paralizzato. Come se la sua vita non valesse nulla. Come se bastasse voltarsi dall’altra parte per cancellare il dolore che qualcuno gli ha lasciato addosso.

L’associazione “Palle di pelo” ha lanciato, da Locri, una raccolta su GoFundMe per garantire le cure per Winston, un setter con la schiena spezzata, recuperato dal canile dopo essere stato investito e abbandonato sull’asfalto.

«Una volontaria - raccontano i promotori - ci ha chiesto aiuto e noi, nonostante questo sia per noi un periodo di gravissime emergenze, non potevamo dire di no».

«Winston - spiegano - è paralizzato e, secondo le indicazioni del veterinario che lo ha visitato, necessita di un intervento di stabilizzazione della colonna. La sua non è una condizione compatibile con la permanenza in canile».

«Sarà visitato dal dott. Bacci del CVS Herriot di Rende, che valuterà il quadro clinico e stabilirà il da farsi. I costi di un intervento di stabilizzazione della colonna - proseguono - si aggirano intorno ai tremila euro».

Grazie a centinaia di donazioni sono stati raccolti 5.400 euro, che saranno utilizzati per visite, farmaci e ricovero. Questa raccolta, insieme ad altre riguardano gli animali, è raggiungibile al link https://gfme.co/animali-domestici