Alla Corte del Palazzo di Città esperti e associazioni a confronto sul benessere femminile. Madrine d’eccezione Donatella Gimigliano e Noemi Spinetti

L’importanza della prevenzione, la tutela della salute e l’attenzione alla qualità della vita sono stati i temi centrali di «Locride in Rosa», l’iniziativa che domenica 25 ottobre ha animato la Corte del Palazzo di Città di Locri, andando a concludere le attività dedicate al mese della prevenzione oncologica. L’evento è stato promosso dall’Associazione «Angela Serra – Sezione Locride», con il patrocinio della Città di Locri - Assessorato alla Cultura e Politiche sociali, e curato da Francesca Verteramo e dalle volontarie dell’associazione, ha affrontato il tema della salute femminile da prospettive diverse, mettendo in relazione diagnosi precoce, alimentazione, benessere psicologico e qualità della vita. Due le madrine di eccellenza della serata, Donatella Gimigliano, giornalista, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, ideatrice di «Women for Women against Violence» e componente della Task Force Senologica della LILT, e la social media influencer Noemi Spinetti.

A portare i saluti istituzionali, l’assessore alla Cultura e Politiche sociali Domenica Bumbaca, da anni impegnata nelle campagne di sensibilizzazione sulla salute; il talk, moderato da Donatella Gimigliano, ha visto gli interventi di Dayli Ramos Remont, radiologa Ospedale civile di Locri, Lucia Pedullà, tecnico radiologo Ospedale civile di Locri, Giulia Audino, ginecologa, Silvia Femia, psiconcologa «Angela Serra», Hilary Di Sibio, biologa nutrizionista, Mirella Marando, consulente benessere oncologico «Angela Serra». Gli esperti si sono soffermati sull’importanza dei controlli e delle tecnologie diagnostiche, sull’impatto psicologico della malattia e sul sostegno alle persone che affrontano il percorso di cura, sul valore delle scelte quotidiane, sull’alimentazione, sulla bellezza e sugli stili di vita.

L’evento è stato strutturato con la collaborazione solidale della project event Teresa Sainato, la quale ha progettato «Zoi», il dolce per la vita. In linea con quanto sottolineato per la prevenzione e il cibo alleato della salute, «Zoi» è stato realizzato in diverse declinazioni: ogni pasticceria partecipante, infatti, ha interpretato il dolce – caratterizzato da basso contenuto di zuccheri e prodotti del territorio – secondo la propria espressione creativa per unire il gusto al benessere. «Zoi» sarà nelle pasticcerie aderenti al progetto (Le Tre Coccinelle - Locri, Ettore - Locri, Scocchieri - Locri, Bar del Corso - Locri, Dolce e salato – Gerace, Golosia - Marina di Gioiosa, Graziano – Siderno, Grillo’s Bakery cafè – Bovalino) fino a tutto il periodo natalizio: continua così la raccolta fondi a favore dell’«Angela Serra» con parte del ricavato delle vendite che (così come è stato nella serata di «Locride in Rosa») andrà all’associazione.

A concludere le atmosfere musicali avvolgenti e dense di passione di «TangoMalia» per un open day con in scena la Milonga e gli interventi della maestra Giuseppina Romeo e di Manuela Romeo.

Donatella Gimigliano e Noemi Spinetti sono state omaggiate dall’artista orafa Milena Trapasso con bracciali in tormaline e argento rosa, simbolo di eleganza e bellezza, da sempre caratteristiche del marchio Trapasso.

L’«Angela Serra» con «Locride in Rosa» ha offerto ancora una volta alla comunità un significativo spazio di informazione che ha trovato la risposta sempre pronta dei cittadini del comprensorio che con la loro generosità contribuiscono in maniera determinante a rendere concreti i progetti sul tema della salute.