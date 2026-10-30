L’Oktoberfest Calabria potrebbe arrivare anche a Reggio Calabria nel 2027. È l’auspicio del sindaco Francesco Cannizzaro, che ha lanciato l’idea direttamente da Rende, dove in questi giorni è in corso la manifestazione dedicata alla tradizione bavarese.

Una possibilità che consentirebbe di portare anche nella città dello Stretto un appuntamento all’insegna della birra, della musica e dell’intrattenimento, capace di richiamare migliaia di persone. Cannizzaro ha visitato la manifestazione insieme ad alcuni componenti della Giunta comunale, incontrando gli organizzatori e conoscendo da vicino l’organizzazione dell’iniziativa.

«Sto uscendo dalla tensostruttura di Rende che ospita l’Oktoberfest Calabria. Una manifestazione bellissima, musica, divertimento, socialità, aggregazione, migliaia di persone», ha dichiarato il sindaco.

La visita potrebbe rappresentare il primo passo verso un'intesa per portare l'evento anche a Reggio Calabria. «Me ne avevano parlato, siamo venuti qui insieme a qualche componente della Giunta, abbiamo cenato con gli organizzatori. La porteremo anche a Reggio nel 2027. I dettagli prossimamente», ha anticipato Cannizzaro.

Per la città dello Stretto potrebbe dunque profilarsi un nuovo appuntamento nel calendario degli eventi e delle manifestazioni, con l'obiettivo di richiamare visitatori e creare ulteriori occasioni di socialità e aggregazione. Resterebbero da definire le modalità organizzative, la location e le date. L'ipotesi per il 2027 è stata annunciata dal sindaco, ma per conoscere i dettagli bisognerà attendere i prossimi sviluppi.