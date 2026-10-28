L’auspicio è che «questo impegno si traduca in percorsi concreti, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese, creando opportunità reali per le persone con autismo e le loro famiglie»

Il Presidente dell’ONMIC di Reggio Calabria, Giuseppe Martorano, esprime il proprio plauso al Consiglio Comunale per l’approvazione unanime dell’iniziativa volta a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con autismo.

«È un segnale significativo di sensibilità e responsabilità sociale, che pone al centro la dignità della persona e il diritto a costruire il proprio futuro. Il lavoro è uno strumento essenziale di autonomia e partecipazione, e merita di essere accessibile a tutti.

Auspichiamo che questo impegno si traduca in percorsi concreti, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese, creando opportunità reali per le persone con autismo e le loro famiglie».

L’ONMIC conferma il proprio sostegno a ogni iniziativa capace di promuovere una comunità più equa, solidale e inclusiva.