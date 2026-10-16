In occasione della Giornata Nazionale del Cane Guida, la Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio Calabria richiama l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni e degli operatori dei servizi pubblici e commerciali sul ruolo fondamentale che questi straordinari amici a quattro zampe rivestono nella vita quotidiana delle persone non vedenti.

Il cane guida rappresenta molto più di un semplice animale da compagnia: è uno strumento concreto di autonomia, sicurezza e libertà di movimento, capace di accompagnare la persona cieca nei diversi momenti della giornata, dagli spostamenti in città all’utilizzo dei mezzi pubblici, dall’accesso ai luoghi di lavoro alla possibilità di frequentare esercizi commerciali, ristoranti, uffici e strutture aperte al pubblico.

La Giornata Nazionale del Cane Guida costituisce quindi un’occasione importante per ribadire un principio che dovrebbe ormai essere pienamente acquisito: una persona non vedente accompagnata dal proprio amico a quattro zampe deve poter esercitare liberamente i propri diritti senza incontrare ostacoli dovuti a disinformazione, pregiudizi o scarsa conoscenza della normativa.

La legislazione italiana tutela da tempo questa possibilità. La Legge n. 37 del 1974, successivamente integrata e modificata dalle Leggi n. 376 del 1988 e n. 60 del 2006, riconosce infatti alle persone cieche accompagnate dal proprio cane guida il diritto di accedere ai mezzi di trasporto pubblico e agli esercizi aperti al pubblico. Si tratta di una tutela fondamentale, perché questi preziosi compagni sono parte integrante del percorso di autonomia della persona non vedente e non possono essere considerati alla stregua di comuni animali domestici.

Nonostante un quadro normativo chiaro, continuano tuttavia a verificarsi episodi di incomprensione o di rifiuto dell’accesso, situazioni che non possono essere considerate semplici inconvenienti. Impedire l’ingresso a una persona non vedente accompagnata dal proprio cane significa infatti limitare concretamente la sua autonomia, la sua mobilità e la piena partecipazione alla vita sociale.

È proprio su questo aspetto che la Uici di Reggio Calabria intende richiamare con forza l’attenzione della comunità. La vera inclusione non può essere affidata soltanto alle norme, ma richiede una crescita culturale collettiva, una maggiore conoscenza dei diritti e una piena consapevolezza del valore che questi amici a quattro zampe assumono nella vita di una persona cieca.

Informare correttamente cittadini, esercenti, operatori del trasporto pubblico e responsabili delle strutture aperte al pubblico significa prevenire comportamenti discriminatori e contribuire a costruire una città più accessibile. Una società inclusiva, infatti, non è soltanto quella che elimina le barriere architettoniche, ma anche quella che supera le barriere culturali, i pregiudizi e la disinformazione che ancora oggi possono limitare l’autonomia delle persone con disabilità visiva.

La Sezione Territoriale Uici di Reggio Calabria continuerà pertanto a promuovere iniziative di sensibilizzazione affinché il ruolo di questi straordinari compagni venga riconosciuto per ciò che realmente rappresenta: un supporto essenziale alla mobilità e, soprattutto, uno strumento di indipendenza e libertà.

La Giornata Nazionale del Cane Guida vuole quindi essere un richiamo alla responsabilità di tutti. Rispettare il diritto di accesso di una persona non vedente accompagnata dal proprio amico a quattro zampe non significa concedere un favore, ma riconoscere un diritto già sancito dalla legge e contribuire concretamente alla costruzione di una comunità più civile, consapevole e inclusiva.

Per una persona cieca, il cane guida non è semplicemente un cane: è autonomia, sicurezza e libertà di vivere pienamente la propria quotidianità.