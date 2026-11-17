Nell'occasione, la reggina e atleta paralimpica ha ricevuto anche due riconoscimenti da parte del Coni e del Cip Calabria

La straordinaria storia di Giusy Versace è stata ascoltata ed applaudita dagli studenti dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, dove l'atleta paralimpica e senatrice della Repubblica è stata ospite donore di un seminario dal titolo 'La Svolta Narrativa dei Corpi'.

Il seminario, moderato dalle professoresse Filomena Mazzeo e Alessandra Priore e aperto dall'intervento del Rettore Giuseppe Zimbalatti, ha visto la partecipazione di molti docenti provenienti da Lazio, Puglia, Sicilia e ha toccato temi di grande attualità come la tecnologia applicata allo sport e alla vita di tutti giorni e di come questo processo abbia favorito cambiamenti culturali e trasformazioni anche dei corpi.

Con l'intervento di Giusy Versace, incalzato dalle numerose domande degli studenti, il filo da narrazione si è poi spostato anche su temi molto più personali come il suo percorso vita, la sua professione dentro e fuori il Parlamento e la sua carriera sportiva.

Particolare enfasi alla capacità della Versace di abbattere barriere attraverso le sue vittorie nell'atletica leggera e di portare alto il nome della Calabria nel mondo, è stata data dalle principali istituzioni sportive del territorio, il Comitato Regionale Calabria del Coni e quello del Cip, che nelloccasione hanno voluto conferire a Giusy un particolare riconoscimento, anche in segno di gratitudine per il lavoro di promozione sportiva svolto prima da atleta e poi da senatrice.

«Come presidente del Comitato regionale del Coni - ha detto Tino Scopelliti - ti consegno questo riconoscimento per il tuo costante impegno sia a livello nazionale dietro gli scranni del Parlamento, che a livello locale come l'organizzazione della Happy Run che per molti anni ha fatto correre e divertire grandi e piccoli a Reggio Calabria».

«La forza, la tenacia e la voglia di resilienza di Giusy Versace, applicate alle regole dello sport, hanno dimostrato a tutti, e in modo particolare ai calabresi, che tutto è possibile e che le barriere si possono superare sia nella vita che nello sport» ha aggiunto il presidente del Cip Antonino Scagliola.

Ma lo sport paralimpico è entrato in ateneo anche con un'altra importante atleta calabrese, Anna Morabito, campionessa europea di parapowerlifting e premiata assieme alla Versace.

«Ringrazio il rettore Zimballlati e le professoresse Priore e Mazzeo per l'invito e la calorosa accoglienza, ringrazio il presidente regionale del Coni Tino Scopelliti e quello del Cip Antonino Scagliola per gli inaspettati e molto apprezzati riconoscimenti che ho ricevuto quest'oggi e tutti gli studenti e docenti che hanno dato vita a quest'interessante seminario. Parlare di tecnologia applicata allo sport e applaudire i successi di persone con disabilità che hanno conquistato importanti traguardi sportivi come i miei e quelli Anna Morabito, sono a mio avviso la miglior lezione di vita che uno studente non legge nei testi ma può sperimentare solo in queste occasioni. I giovani sono il nostro futuro e momenti come questi aiutano a dare la giusta semina al terreno, affinché domani crescano frutti migliori. Infine, vorrei ringraziare anche la professoressa Grazia Condello che oggi ha collaborato nell'organizzazione di questo seminario, ma soprattutto perchè si è sempre spesa per la mia associazione Disabili No Limits e per la Happy Run, una presenza sempre costante» così Giusy Versace.