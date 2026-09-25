«In questo momento di profondo dolore desidero esprimere la mia più sincera vicinanza a monsignor Fortunato Morrone per la scomparsa della cara mamma Francesca».

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, appresa la notizia della morte della madre dell’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra.

«A Sua Eccellenza, al quale mi legano sentimenti di profonda stima e affetto, e a tutti i suoi familiari rivolgo il mio pensiero e quello dell’Assemblea legislativa calabrese. La fede che monsignor Morrone testimonia quotidianamente possa rappresentare conforto e sostegno in queste ore così difficili».