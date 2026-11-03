Sabato 7 novembre la quarta edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Angela Serra. In programma un convegno sui tumori maschili, attività sportive, un concerto di beneficenza e un percorso enogastronomico a sostegno della ricerca e della salute

Sabato 7 novembre 2026, via Dante, a Marina di Gioiosa Ionica, si trasformerà nel cuore pulsante della solidarietà con la quarta edizione di «Un Calice per la Vita». L’evento, promosso dall’Associazione «Angela Serra – Sezione Locride» e presentato dalle associazioni «MarinAmo» e Proloco per Gioiosa Marina, rinnova il fondamentale impegno nella sensibilizzazione e nella prevenzione dei tumori maschili all’interno del cartellone del «Novembre della Prevenzione».

Un ricco programma unisce scienza, benessere e intrattenimento. Si partirà con un incontro scientifico e divulgativo per approfondire i temi della salute e della prevenzione, sabato mattina, alle ore 10.00, nella Sala Consiliare di Marina di Gioiosa Ionica, con il convegno dal titolo «Non nasconderti dietro un dito – L’importanza della prevenzione nei tumori maschili», un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla prevenzione, alle cure e alla qualità della vita in presenza di tumori maschili.

Ad aprire l’incontro, i saluti istituzionali di Rocco Femia, sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Giovanni Calabrese, assessore della Regione Calabria con deleghe allo Sviluppo economico, Lavoro e politiche attive del lavoro, Maddalena Berardi, direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria, Marisa Martella, dell’associazione MarinAmo APS, e Adele Sidoti, presidente della Pro Loco Per Gioiosa Marina. Seguirà l’introduzione del prof. Massimo Federico, presidente nazionale dell’Associazione «Angela Serra» per la ricerca sul cancro. Tre gli interventi di approfondimento: Antonio Verbena, urologo ed ex direttore dell’Unità operativa di Urologia dell’Ospedale di Locri, tratterà il tema «Tumori maschili: quali e come prevenire», Francesco Luciano, oncologo dell’Unità operativa complessa di Oncologia dell’Ospedale di Locri, parlerà di «Tumore della prostata e terapie: lo stato dell’arte e una finestra sul futuro», Antonio Granata, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, responsabile dell’Unità semplice di Andrologia e Medicina della Sessualità, approfondirà il tema «La sessualità durante le terapie». A moderare il convegno il dott. Attilio Gennaro, responsabile regionale dell’Associazione «Angela Serra» per la Calabria.

Nel pomeriggio, spazio al movimento con diverse attività sportive e, dalle ore 19.00, il grande concerto di beneficenza degli Artisti Uniti per la Ricerca, che scalderanno la piazza con la loro musica.

Fulcro dell’evento sarà il grande percorso enogastronomico alla scoperta delle eccellenze calabresi. Grazie alla generosità di tantissime attività locali, gli chef e i pasticceri aderenti al progetto delizieranno i presenti con le loro creazioni culinarie, tra cui spiccano gli iconici Spaghetti alla corte d’assise, il panino mediterraneo, le zeppole e la pizza. Ad accompagnare questi sapori ci saranno i sommelier della FISAR, pronti ad offrire i vini d’eccellenza donati dalle cantine più prestigiose del territorio. Per concludere in dolcezza, ci saranno le tradizionali «nacatole».

Anche quest’anno, scegliendo il gusto del cibo del territorio si darà un contributo concreto alle attività dell’«Angela Serra» per la salute nella Locride.