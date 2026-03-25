I consiglieri comunali Ferrentino e Adornato esprimono il loro apprezzamento nei confronti della dottoressa Diana Sutera. La sua esperienza professionale, segnata da competenza e attenzione verso le persone più fragili, trova un esempio significativo nell’attività svolta in Camerun, dove ha operato con impegno e spirito di servizio in un contesto complesso.

Si tratta di un percorso umano e professionale – proseguono i consiglieri – che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità di Maropati. Come Gruppo Misto del Consiglio comunale di Maropati rivolgiamo alla dottoressa Diana Sutera il nostro plauso e la più sincera gratitudine per quanto realizzato in Italia e all’estero, ponendo nel suo lavoro quei sentimenti e quei valori che il nostro territorio sa esprimere da sempre.