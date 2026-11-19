Il centro storico di Martone si prepara a riaccendere i riflettori sulle proprie radici culturali e sociali. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 il borgo della Locride ospiterà “Martone Borgo in Festa – I giochi di una volta”, una manifestazione interamente dedicata alla riscoperta del patrimonio popolare, all'intrattenimento e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dall’Amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di trasformare i vicoli e le piazze del paese in un palcoscenico a cielo aperto, capace di rievocare l'atmosfera autentica di un tempo. Il valore aggiunto di questa edizione risiede nella partecipazione attiva di un nutrito gruppo di giovani volontari martonesi, che hanno scelto di mettersi in gioco con entusiasmo, idee ed energie per affiancare l’ente nella macchina organizzativa, dimostrando un profondo attaccamento al proprio territorio.

Durante la due giorni, un ricco programma di attività pensate per un pubblico di tutte le eta’. Il cuore della festa saranno i giochi tradizionali della cultura popolare: sfide di abilità, gare in piazza e passatempi storici che hanno segnato l’infanzia delle passate generazioni e che oggi tornano a coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un clima di sana competizione e allegria. Un vero e proprio ponte generazionale, dove i nonni potranno raccontare e mostrare ai più piccoli come ci si divertiva prima dell'avvento della tecnologia.

Accanto al gioco e all'animazione, non mancheranno momenti di spettacolo, musica dal vivo e intrattenimento itinerante che accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso. Grande attenzione sarà inoltre riservata all'enogastronomia: per le vie del borgo saranno allestiti appositi stand dedicati ai prodotti della terra e ai piatti tipici della cucina tradizionale martonese e calabrese, offrendo un percorso del gusto all'insegna della genuinità e della convivialità.

“Martone Borgo in Festa” nasce non soltanto come un appuntamento di svago e promozione turistica, ma come un autentico momento di coesione. Un'occasione preziosa per riscoprire l'identità del borgo, rafforzare il senso di appartenenza e vivere insieme la bellezza dello stare in piazza, nel segno della tradizione che guarda al futuro.