il progetto

Un nuovo presidio territoriale per sostenere le donne vittime di violenza e accompagnarle verso percorsi di autonomia e inclusione sociale. È stato attivato a Melito Porto Salvo lo Sportello di Ascolto del progetto LIA – Libera, Indipendente, Autonoma, promosso dall’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, ente gestore della Casa Rifugio “Angela Morabito”.