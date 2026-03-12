Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria interviene dopo l’operazione che ha portato all’individuazione e all’arresto dei responsabili del furto avvenuto alla farmacia dell’ospedale “Tiberio Evoli”.

«Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per aver individuato ed arrestato gli autori del furto alla farmacia dell’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo». Così il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, commenta l’operazione che ha portato all’arresto dei responsabili del furto di farmaci all’interno della struttura sanitaria.

«Sottrarre farmaci vitali, come quelli oncologici, molto costosi e destinati ai malati di cancro – aggiunge Versace – è un atto gravissimo che, oltre a minare le casse della sanità pubblica, priva chi è in forte difficoltà della possibilità di curarsi nel migliore dei modi e vicino casa».

Il sindaco metropolitano facente funzioni ha quindi ribadito il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli investigatori e dall’autorità giudiziaria nel contrasto a un episodio che ha colpito direttamente un presidio sanitario fondamentale per il territorio dell’area grecanica.