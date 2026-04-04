Il primo cittadino, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, rivolge un accorato messaggio alla comunità
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Ecco il messaggio di auguri di Pasqua dal sindaco Francesco Nicolaci e dell'Amministrazione Comunale di Melicucco
«Cari cittadini, desidero rivolgere a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di una sincera Pasqua.
Stiamo attraversando un periodo storico complesso. Dopo l'emergenza della pandemia, assistiamo oggi a guerra a pezzi che sta ridisegnando gli scenari internazionali, scuotendo il mondo intero. tanto che la sofferenza rischia quasi di sembrarci quotidiana.
Ma non dobbiamo assuefarci a tutto questo, né smettere di credere nella pace, quale valore profondo e autentico, che questa solenne ricorrenza, così radicata nella fede cristiana e nelle nostre tradizioni, ci richiama a custodire.
Il mio pensiero va a chiunque si trovi in condizioni di fragilità con la certezza che possa superare presto questo momento così delicato.
In particolare, desidero far sentire la mia vicinanza ai malati, con un sincero augurio di pronta guarigione.
Alle donne e agli uomini delle forze dell’Ordine che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza.
Al mondo del volontariato e delle associazioni, che con generosità si dedicano alla cura e al sostegno dei più deboli.
Ai commercianti, che stanno affrontando grandi sacrifici con ammirevole tenacia.
A bambini e ai ragazzi delle nostre scuole, che rappresentano la nostra forza e il nostro futuro.
Con speranza e fiducia, mi auguro che questa Pasqua rappresenti un tempo di rinascita per il nostro Paese e per ciascuno di noi.
Buona Pasqua a tutti, con l'auspicio che il calore degli affetti più cari possa unirsi la fonte senso di comunità che appartiene a tutta la nostra cittadinanza».