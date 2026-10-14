L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle ore 20 presso il salone della parrocchia di Santi Cosma e Damiano. In programma la partecipazione di Cosimo Papandrea e della sua band

La comunità parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano di Masella, frazione di Montebello Ionico nel reggino, si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più attesi sul territorio. Sabato 28 novembre, a partire dalle ore 20, i locali del salone parrocchiale ospiteranno la nuova edizione della “Festa d’Autunno”, un evento che unisce enogastronomia, grande spettacolo e l'essenza autentica della solidarietà.

Il motore dell’iniziativa è, ancora una volta, la guida spirituale della comunità, Don Giovanni Zampaglione, che ha chiamato a raccolta i fedeli e i cittadini per un momento di condivisione e crescita comune. L'obiettivo della serata va infatti ben oltre il semplice intrattenimento: l'intero ricavato sarà devoluto per far fronte alle necessità e ai bisogni della parrocchia.

Dietro i fornelli si schiererà una vera e propria "squadra vincente", composta da volontari instancabili e da eccezionali chef locali che lo scorso anno hanno decretato il successo della manifestazione. Il menu proporrà buon cibo per tutti, celebrando i sapori genuini e i prodotti tipici della tradizione autunnale calabrese.

Il programma della serata si preannuncia di altissimo livello grazie alla partecipazione straordinaria di Cosimo Papandrea e della sua band. L'artista, icona della musica popolare e della tradizione calabrese, accenderà la serata con i suoi ritmi travolgenti, regalando ai presenti un'esperienza culturale e festosa indimenticabile. L’intera serata e l'energia del borgo saranno documentate dalle telecamere del regista Graziano Tomarchio, che racconterà attraverso le sue immagini questa bellissima pagina di vita comunitaria.

La riflessione di Don Giovanni Zampaglione:

«Rinnovare questo appuntamento non significa solo ripetere una festa riuscita, ma dare continuità a un percorso di comunione e vicinanza reciproca», dichiara il parroco, Don Giovanni Zampaglione. «In un'epoca che spesso spinge all'isolamento, ritrovarsi attorno a un tavolo, condividere il buon cibo e lasciarsi trascinare dalla bellezza della nostra musica popolare diventa un atto di resistenza umana e spirituale. La "squadra vincente" che si è formata a Masella, dai grandi chef ai singoli volontari, dimostra che quando si uniscono le forze per il bene comune non ci sono traguardi preclusi. Invito tutti a partecipare numerosi:

ogni presenza sarà un mattone fondamentale per sostenere i bisogni della nostra parrocchia e per dimostrare, ancora una volta, la generosità del nostro territorio».

L’appuntamento è dunque per sabato 28 novembre alle ore 20 presso il salone parrocchiale di Masella.