A dicembre 2026 il borgo riapre le porte ai visitatori con il ritorno di una tradizione che negli anni ha coinvolto l'intera comunità. I rioni sono già al lavoro. Mosorrofa si prepara a vivere un nuovo Natale all'insegna della partecipazione e della condivisione. Il progetto “Un presepe in ogni rione” del Vivarium torna infatti a far parte della vita del borgo, recuperando una tradizione che negli anni aveva saputo coinvolgere tante persone e trasformare il periodo natalizio in un'occasione per stare insieme e far conoscere Mosorrofa anche al di fuori della propria comunità. Mosorrofa, del resto, ha una lunga storia di iniziative nate proprio dalla capacità dei suoi abitanti di mettersi in gioco. È il caso della storica Sagra del Fungo Porcino , che negli anni ha richiamato numerosi visitatori da tutta la provincia di Reggio Calabria, dei tradizionali carri di Carnevale realizzati dai diversi rioni e, appunto, dei presepi, diventati nel tempo un appuntamento capace di attirare visitatori e di coinvolgere maestranze, famiglie e cittadini. È con questo spirito che si vuole ripartire. Il progetto nasce dalla volontà di Agata Iracá e Pino Nicolò, e dalla disponibilità dei rioni a raccogliere l'invito e mettersi in gioco. Ed è proprio questo uno degli aspetti più significativi di questa nuova edizione: l'idea che la voglia di fare comunità possa partire dalle persone, per poi diventare patrimonio di tutti. L'idea è semplice: ogni rione realizzerà il proprio presepe, mettendo a disposizione creatività, manualità, idee e, soprattutto, la voglia di lavorare insieme. Un progetto che non vuole essere soltanto un'esposizione di presepi, ma un modo per tornare a vivere il paese attraverso i suoi rioni e riscoprire il valore della partecipazione. E i lavori sono già iniziati. I rioni si stanno organizzando, le idee cominciano a prendere forma e cresce l'entusiasmo per quello che sarà possibile vedere a dicembre. A partire dall'8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, i presepi saranno visitabili e rimarranno aperti per tutto il periodo natalizio. Sarà un'occasione per invitare non soltanto gli abitanti di Mosorrofa, ma anche le persone dei paesi vicini e della provincia a raggiungere il borgo, passeggiare tra i suoi rioni e scoprire le diverse interpretazioni del presepe che ciascun gruppo avrà scelto di realizzare. Il progetto si concluderà poi nel mese di gennaio 2027 con una grande festa in piazza. Per ora, dunque, è ancora tempo di preparativi. Nei rioni si lavora, si pensa, si costruisce e si immagina. Mosorrofa si prepara ad accogliere i visitatori e, con loro, a riscoprire una parte importante della propria storia.