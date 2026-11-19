Sabato 21 novembre 2026 l’Aula Magna “Italo Falcomatà” della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà un incontro pubblico dedicato a “Mutazioni Med: costruendo oltre la deriva”, progetto di eco-design, arte contemporanea e rigenerazione civica promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria. Il progetto è ideato e curato dall’arch. Maria Siclari e fortemente voluto dalla presidente dell’Ordine, arch. Santina Dattola.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare i materiali restituiti dalle mareggiate dello Stretto — legni levigati dalla salsedine, reti da pesca, cime sfilacciate, metalli ossidati e frammenti di imbarcazioni — da semplici rifiuti a materie prime ricche di memoria. Grazie alla sinergia con quattro istituti superiori della città e le rispettive dirigenti scolastiche — la prof.ssa Antonella Borrello (Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”), la prof.ssa Anna Maria Cama (IIS “Augusto Righi”), l’avv. Lucia Zavettieri (Liceo Artistico “Mattia Preti – Alfonso Frangipane”) e la prof.ssa Teresa Marino (ITT “Panella – Vallauri”) — circa 250 studenti hanno lavorato lungo la Via Marina per raccogliere, catalogare e reinterpretare questi reperti, ispirandosi alla lezione munariana del “mare artigiano”.

Durante le attività sul campo, oltre alla curatrice Maria Siclari, i ragazzi sono stati affiancati dal gruppo di lavoro dei tutor dell’Ordine — composto dagli architetti Giuseppe De Leo, Antonio Quattrone e Sabina Pezzano — e dai docenti referenti delle scuole, gli architetti Luciano Arillotta, Ersilia Cedro, Maria Concetta Leone e Donatella Taverniti.

L’appuntamento di sabato, patrocinato dall’Ateneo reggino, offrirà agli studenti l’occasione di raccontare le prime impressioni sull’esperienza laboratoriale. Interverranno le dirigenti e i docenti referenti degli istituti aderenti, il prof. ing. Giuseppe Barbaro, direttore del DICEAM, l’On. Giusi Princi, da sempre attenta e vicina alle iniziative capaci di stimolare curiosità, senso critico e partecipazione attiva nelle giovani generazioni del territorio, e l’arch. Michelangelo Pugliese, che approfondirà il tema della valorizzazione del paesaggio costiero dello Stretto. A moderare l’incontro sarà l’arch. Sabina Pezzano, consigliera dell’OAPPC di Reggio Calabria.

Il percorso progettuale si concluderà a dicembre e i lavori finali saranno esposti nell’ambito della terza edizione della Biennale dello Stretto.