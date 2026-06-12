Nasce a Bova un nuovo comitato giovani. Si chiama “Elpìda” – speranza – in ossequio alle radici greche del centro aspromontano. Nell’intento dei tanti ragazzi riunitisi per dare nuova linfa al proprio centro, dovrà rappresentare un importante strumento per regalarsi un futuro.

Ad esprimere soddisfazione per la notizia, manifestando la massima disponibilità a instaurare una sinergia virtuosa nell’interesse del territorio, è Gianfranco Marino, Vicesindaco con delega alla cultura.

«Qualche giorno addietro – spiega Marino – ho avuto il piacere di accogliere in municipio una delegazione di ragazzi che hanno dato vita a questa nuova realtà associativa. Inutile nascondere che notizie simili, sfuggendo a qualsiasi retorica o frase di circostanza, rappresentano un importante segnale di fiducia, intanto perché vanno a testimoniare come e quanto il lavoro prodotto negli anni abbia suscitato interesse anziché disaffezione, ma soprattutto – prosegue Marino – perché indicano una vitalità e una ritrovata energia indispensabili a immaginare un futuro che non può e non deve passare necessariamente solo dalle pubbliche amministrazioni, spesso senza strumenti economici ed operativi.

L’impegno dei giovani rappresenta l’elemento necessario per dare un seguito al nostro impegno e un futuro al nostro centro. Nel corso del colloquio di qualche giorno fa, i ragazzi hanno manifestato grande entusiasmo e grande voglia di fare già in vista della stagione estiva che si appresta ad entrare nel vivo, lanciando uno sguardo anche in avanti e proiettandosi alle possibili prospettive in vista della stagione invernale.

Rispetto alle loro proposte – conclude Marino – inutile ribadire come e quanto cercheremo di essere al loro fianco per la parte di nostra competenza, cercando di assicurare il giusto supporto in termini logistici ma anche di esperienza e indirizzo qualora dovesse servire. Unitamente al Sindaco Santo Casile ed all’intera amministrazione comunale – conclude Marino – auguriamo dunque buon lavoro, certi che fin da subito saremo fianco a fianco nell’interesse del nostro centro».