È stata ufficialmente costituita a Gioia Tauro la nuova Associazione Pro Loco “Agorà”, nata dall'iniziativa di un gruppo di cittadini accomunati dall'amore per la propria città e dalla volontà di contribuire attivamente alla sua crescita culturale, sociale e turistica.

La missione della neonata associazione è chiara: diventare un punto di incontro tra idee, energie e progettualità, promuovendo le bellezze, le tradizioni e le potenzialità di Gioia Tauro attraverso iniziative capaci di coinvolgere l'intera comunità.

Il presidente della Pro Loco, Antonino Bagalà, ha evidenziato gli obiettivi che guideranno l'attività dell'associazione nei prossimi anni:

«Vogliamo lavorare per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario della nostra città, promuovere eventi e iniziative che possano attrarre visitatori, favorire lo sviluppo turistico del territorio e costruire una rete di collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni. Fondamentale sarà anche il coinvolgimento diretto dei cittadini, perché crediamo che la crescita di una comunità passi attraverso la partecipazione e il senso di appartenenza».

Tra le priorità della Pro Loco Agorà vi sarà infatti il coinvolgimento dei volontari e di tutti coloro che desiderano mettere a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo per il bene della città.

A questo proposito il Presidente, Antonino Bagalà, ha rimarcato: «la Pro Loco Agorà sarà aperta a tutti. Organizzeremo momenti di incontro, attività informative e occasioni di partecipazione per avvicinare nuovi volontari e coinvolgere sempre più cittadini nei progetti che metteremo in campo. Ci auguriamo inoltre di poter collaborare attivamente con le numerose realtà associative presenti sul territorio e con le comunità vicine, nella convinzione che fare rete rappresenti la strada migliore per creare opportunità e valore condiviso».

La Pro Loco Agorà si propone dunque come una nuova realtà al servizio della città, pronta a contribuire alla promozione di Gioia Tauro attraverso eventi, iniziative culturali, attività di valorizzazione territoriale e progetti di sviluppo locale.

Oltre al presidente Antonino Bagalà, i Soci Fondatori dell'associazione sono: Paolo Infantino (Vicepresidente), Roberto Irrera (Tesoriere), Saveria Lollio, Giancarlo Murisciano, Viviana De Maio e Luana Speranza.

Con entusiasmo e spirito di servizio, la Pro Loco Agorà avvia così il proprio percorso, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione di Gioia Tauro, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze.