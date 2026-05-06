In un clima di partecipazione e senso di appartenenza, gli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario dell’I.I.S. “Einaudi- Alvaro” di Palmi (RC) hanno consegnato alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Mariarosaria Russo, la prima copia del giornalino scolastico “CuriosITÀ. Un traguardo significativo, che ha dato ancora più valore al lavoro svolto con impegno e dedizione dai ragazzi. Puntualità, costanza e senso di responsabilità hanno caratterizzato il percorso degli studenti che, orgogliosi, hanno presentato il primo numero direttamente in presidenza.

Ad accoglierli, l’entusiasmo e l’energia della Dirigente prof.ssa Russo, che ha creduto fin dall’inizio nel progetto, sostenendolo e trasmettendo ai giovani redattori fiducia e motivazione, insieme ai collaboratori della Dirigenza, prof. Riccardo Rossetti e prof.ssa Silvana Morgante, che hanno contribuito a supportare e valorizzare l’iniziativa, favorendone la realizzazione. Fondamentale il ruolo delle docenti prof.ssa Alessia Gullo, Teresa Martino e Carmen Palamara e delle responsabili di plesso prof.ssa Maria Falbo e Luciana Saffioti, promotrici dell’iniziativa, che hanno guidato gli alunni lungo tutte le fasi di realizzazione del giornalino, dalla progettazione alla stesura dei contenuti. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita per gli studenti, che hanno potuto sviluppare competenze comunicative, spirito di collaborazione e senso di appartenenza alla comunità scolastica. Il giornalino scolastico si propone come uno spazio di espressione e confronto, in cui i ragazzi possono raccontare esperienze, condividere riflessioni, approfondire tematiche di attualità e dare voce alla vita della scuola. Non solo uno strumento informativo, dunque, ma anche un’importante occasione educativa per sviluppare competenze linguistiche, digitali e relazionali. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di didattica partecipativa, in cui gli studenti diventano protagonisti del proprio apprendimento, imparando a lavorare in gruppo, rispettare le scadenze e valorizzare il contributo di ciascuno.

La pubblicazione del primo numero, disponibile anche online, segna solo l’inizio di un percorso che si preannuncia ricco di soddisfazioni. L’auspicio è che il giornalino possa crescere nel tempo, coinvolgendo sempre più studenti, docenti e storici diplomati, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica.