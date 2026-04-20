I locali si trovano all’interno di Palazzo Sant’Ippolito, sede degli uffici comunali. Presente all’inaugurazione Lucia Di Furia, direttrice generale dell’Asp di Reggio Calabria
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Lucia Di Furia, direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ha effettuato una visita istituzionale a Gioia Tauro per inaugurare i nuovi uffici di medicina legale, recentemente attivati nella cittadina della Piana.
I locali, messi a disposizione in comodato gratuito dal Comune, si trovano all’interno di Palazzo Sant’Ippolito, storica e centralissima sede degli uffici comunali. La nuova struttura, operativa da pochi giorni, è diretta dal dottor Antonio Iannello.
Nel corso della visita, la direttrice generale ha espresso soddisfazione per la qualità della sede individuata, sottolineandone la posizione strategica e l’adeguatezza rispetto alle esigenze sia dell’azienda sanitaria sia dell’utenza.
A evidenziare il valore dell’iniziativa è stata anche il sindaco della città, Simona Scarcella, che ha rimarcato la sinergia tra l’amministrazione comunale e la direzione provinciale dell’ASP: «Si tratta di un confronto costante e proficuo che sta producendo risultati concreti».
Il primo cittadino ha inoltre annunciato che sono in fase di definizione i lavori per l’installazione di nuove apparecchiature diagnostiche, tra cui TAC e mammografia, presso il presidio ospedaliero locale. Confermata anche la permanenza del laboratorio di analisi, considerata un segnale significativo di attenzione verso il territorio.
«Questa è una fase di ricostruzione del sistema sanitario – ha aggiunto Scarcella – e il Comune continuerà a garantire il proprio supporto per migliorare e ampliare i servizi destinati ai cittadini».