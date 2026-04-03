Uova di Pasqua, sorrisi e ascolto: l’Arma celebra la festa portando emozione e attenzione agli ospiti della RSA locale

Non solo sicurezza, ma anche presenza, ascolto e umanità. È questo il volto dell’Arma dei Carabinieri emerso a Oppido Mamertina, dove i militari della locale Stazione hanno fatto visita agli anziani ospiti della RSA del posto.

Un incontro carico di emozione, che ha coinvolto circa venti anziani, protagonisti di un momento autentico di condivisione. Tra racconti, sorrisi e gesti di affetto, i Carabinieri hanno voluto testimoniare concretamente la propria vicinanza, consegnando le tradizionali uova di Pasqua dell’Arma, simbolo di attenzione e solidarietà.

Non sono mancati momenti di profonda commozione, con alcuni ospiti che hanno voluto esprimere direttamente il proprio apprezzamento per la visita ricevuta. «È bello vedervi qui, ci fate sentire meno soli», ha confidato un’anziana, mentre un altro ospite ha aggiunto: «Questi gesti valgono più di tante parole, ci riportano un po’ di gioia». Parole semplici, ma capaci di restituire il senso più autentico dell’iniziativa.

All’iniziativa ha preso parte anche il Sindaco del Comune, che ha espresso vivo apprezzamento per il valore umano e sociale dell’incontro, sottolineando l’importanza di una presenza istituzionale che sappia farsi prossima soprattutto nei confronti delle fasce più fragili.

Un gesto semplice, ma dal forte significato, che rafforza il legame tra Carabinieri e comunità e conferma, ancora una volta, come la sicurezza passi anche attraverso la cura delle relazioni e la vicinanza alle persone, soprattutto in momenti dell’anno, come quello pasquale, in cui il valore della solidarietà assume un significato ancora più profondo.