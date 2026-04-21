La Giunta comunale ha aperto la strada, approvando la risoluzione contrattuale. Si chiude così una vicenda che per anni ha tenuto bloccato un cantiere strategico per la comunità e per la sicurezza dei nostri bambini

«La Giunta Municipale del Comune di Caulonia, con Delibera n. 167, ha preso atto della rescissione consensuale in via transattiva del contratto d'appalto con l'impresa Edilroad S.r.l. di Favara (Ag), relativo ai lavori di adeguamento antisismico — mediante demolizione e ricostruzione — della palestra della scuola primaria di Caulonia Marina.

Si chiude così una vicenda – dichiara l’amministrazione comunale in una nota – che per anni ha tenuto bloccato un cantiere strategico per la comunità e per la sicurezza dei nostri bambini. Un nodo difficile, ma che l'Amministrazione ha voluto sciogliere con determinazione e trasparenza, tutelando l'interesse pubblico e aprendo finalmente la strada alla conclusione dell'opera.

Una storia lunga e complessa

I lavori erano stati finanziati con un decreto del Ministero dell'Istruzione del 2017, per un importo originario di 796.680 euro, successivamente integrato con fondi del Ministero per lo Sviluppo Economico fino a raggiungere una dotazione complessiva di 866.680 euro. L'appalto era stato aggiudicato nel novembre 2020 all'impresa Edilroad S.r.l..

Nel corso dell'esecuzione, il cantiere ha subito un progressivo rallentamento a causa di difficoltà nei pagamenti, determinate non da inadempienze della stazione appaltante né dell'impresa, ma dalle rigide modalità operative imposte dalla piattaforma di gestione del finanziamento ministeriale, che consentiva aggiornamenti soltanto in finestre temporali di circa trenta giorni, due volte l'anno. Una situazione burocratica logorante, che ha finito per paralizzare i lavori e portare l'impresa ad abbandonare il cantiere».

L'accordo transattivo: un passo responsabile

Grazie a un percorso di dialogo costruttivo, l'impresa Edilroad ha formalmente rinunciato a ogni pretesa risarcitoria nei confronti del Comune. Il Direttore dei Lavoriha quindi redatto lo stato di consistenza del cantiere, certificando con precisione le lavorazioni eseguite, i materiali in opera e le rispettive spettanze economiche.

L'accordo ha consentito di definire con equità la posizione di entrambe le parti: il Comune ha rinunciato all'applicazione delle penali per il ritardo accumulato, con spirito conciliante e nell'interesse del buon fine dell'opera pubblica; l'impresa, a sua volta, ha rinunciato a ogni azione legale o risarcitoria.

«Abbiamo lavorato con pazienza e senso di responsabilità per chiudere una pagina difficile — afferma il Sindaco Francesco Cagliuso. — Questo accordo non è una sconfitta, è una soluzione. Abbiamo tutelato il Comune, evitato un contenzioso dai costi incerti e rimesso in moto una macchina che era inceppata da troppo tempo. Ora possiamo finalmente guardare avanti».

Ora si guarda avanti

Con la delibera approvata la Giunta ha dato mandato al RUP, Arch. Ilario Naso, di adottare tutti gli atti conseguenti, a partire dall'avvio delle procedure per un nuovo affidamento che consenta di completare i lavori attingendo al finanziamento ancora disponibile.

«Seguiamo da vicino questo cantiere— sottolinea il Vicesindaco Giovanni Maiolo. — Sbloccarlo era una priorità. Adesso le condizioni ci sono tutte per andare a gara e portare i lavori a compimento nel più breve tempo possibile.»

«Come assessore ai lavori pubblici, so bene quanto questa vicenda fosse complessa sul piano tecnico e amministrativo — aggiunge l'Assessore Lorenzo Commisso. — Siamo soddisfatti di essere riusciti a chiuderla in modo ordinato, senza strascichi legali, e di poter ora concentrare tutte le energie sulla ripresa del cantiere.»

Una palestra per lo sport, per la scuola, per la comunità

Al di là degli aspetti tecnici e amministrativi, questa delibera ha un significato che va ben oltre le carte. La palestra della scuola primaria di Caulonia Marina è un'infrastruttura attesa da anni, che restituirà agli studenti uno spazio fondamentale per la crescita, il benessere e la pratica sportiva.

«Una palestra scolastica non è un optional — dichiara con convinzione il Consigliere delegato allo sport Maurizio Sorgiovanni. — È il luogo dove i bambini imparano il gioco di squadra, la disciplina, il rispetto delle regole. Finalmente si apre la strada per consegnare alla scuola e alla comunità uno spazio che aspettavamo da troppo tempo»

«Come delegata alla pubblica istruzione non posso che essere felice di questo passo — aggiunge Agnese Panetta. — I nostri bambini meritano una scuola completa, sicura e accogliente. La palestra è parte integrante di quel progetto educativo. Ora lavoriamo perché i lavori ripartano presto e si concludano bene.»

Il Comune di Caulonia continuerà a informare i cittadini sullo stato di avanzamento delle procedure, nella convinzione che la trasparenza sia il primo atto di rispetto verso la comunità.

L’amministrazione comunale di Caulonia