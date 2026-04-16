L’iniziativa nasce con l'intento di accompagnare le nuove generazioni nell'educazione al rispetto e nella prevenzione della violenza di genere e dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Il 15 aprile 2026 presso l’Auditorium “Santa Famiglia” di Palmi, si è svolto l'emozionante atto conclusivo del progetto “Gener-Azione #Pari – Canzoni, Diritti e Costituzione”.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, nasce con l'intento di accompagnare le nuove generazioni nell'educazione al rispetto e nella prevenzione della violenza di genere e dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il percorso è stato reso possibile dalla sinergia tra l’Ordine degli Avvocati di Palmi e l'I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, grazie alla lungimiranza e alla sensibilità del Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dei suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

In particolare, Gener-Azione #Pari ha valorizzato il linguaggio della musica come strumento educativo vicino alla sensibilità dei giovani. Il percorso si è sviluppato nel corso dell’anno scolastico attraverso sei incontri, durante i quali studentesse e studenti dell'“Einaudi-Alvaro” si sono confrontati con temi complessi come l’identità, gli stereotipi e la violenza di genere, partendo dall’analisi del brano “Figlia d’a tempesta” della cantautrice La Niña.

La giornata conclusiva, significativamente intitolata “Figlia d’a tempesta: voci e suoni contro la discriminazione di genere”, è stata la restituzione viva di un lavoro collettivo, il punto di arrivo di un cammino che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto.

Ad aprire l’incontro, i saluti istituzionali affidati all’onorevole Domenico Giannetta, Consigliere della Regione Calabria, all’onorevole Giuseppina Princi, Europarlamentare, alla dottoressa Natina Pratticò, Presidente del Tribunale di Palmi, e all’avvocato Angelo Rossi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi. La loro presenza ha sottolineato la valenza istituzionale dell’iniziativa e il forte legame tra scuola, territorio e mondo delle professioni.

Il cuore dell’evento si è sviluppato attorno agli interventi dei relatori: la professoressa Mariarosaria Russo, Dirigente scolastica dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, l’avvocata Clara Tripodi, Presidente del Comitato Pari Opportunità del COA di Palmi, il dottor Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la dottoressa Anna Curcuruto, esperta in reati telematici e dinamiche dei social network, la dottoressa Maria Grazia Carnevale, psicologa dell’ASP di Reggio Calabria.

Accanto agli interventi istituzionali, a rendere indimenticabile la mattinata sono state soprattutto le voci degli studenti. I lavori presentati – frutto di mesi di attività laboratoriali e confronto guidato – hanno restituito uno sguardo autentico e consapevole sulle tematiche affrontate. Ogni plesso dell'Istituto (ITA, ITE, IPIA, Liceo) ha espresso in diverse accezioni un messaggio unico: no agli stereotipi, alle discriminazione e alla violenza, sì all'educazione affettiva e alle relazioni.

Fondamentale, lungo tutto il percorso, è stato il contributo dei docenti dell’Istituto, in particolare dei membri della Commissione bullismo e cyberbullismo, composta dalle professoresse Luciana Saffioti, Sabrina Esposito, Maria Dinaro, Michela Papalia e dal professor Fabio Domenico Palumbo, che hanno accompagnato gli studenti in ogni fase del progetto, trasformando l’aula in uno spazio di dialogo aperto e partecipato.

La giornata è stata arricchita anche da momenti artistici e performativi, grazie al contributo dell’Associazione culturale Proagòn, della band musicale Nära Vän e della prof.ssa Esposito, che hanno dato ulteriore forza espressiva al messaggio educativo e sociale.

“Gener-Azione #Pari” si è rivelato un progetto capace di lasciare un segno concreto e profondo negli studenti e nell'intera comunità scolastica.

In questo intreccio di interventi, testimonianze e linguaggi, è emersa con chiarezza l’identità dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” come comunità educante e luogo di crescita civile e umana, un laboratorio in cui la Costituzione diventa esperienza quotidiana, vissuta attraverso il confronto, la partecipazione e la responsabilità.