Numerosi studenti conquistano il massimo dei voti e il prestigioso doppio diploma EsaBac: il successo premia l’impegno dei ragazzi, la qualità dell’offerta formativa e il lavoro dell’intera comunità scolastica

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro” di Palmi celebra con orgoglio gli straordinari risultati conseguiti dai propri studenti agli Esami di Maturità dell’anno scolastico 2025/2026. I numerosi punteggi di 100/100 e 100/100 con lode testimoniano l’impegno, la preparazione e la determinazione degli studenti, nonché la qualità dell’offerta formativa e del lavoro svolto quotidianamente dal personale docente e dall’intera comunità scolastica.

Nel plesso Liceo hanno raggiunto il massimo dei voti (100/100) Monica Bello (4AQ), Zaira Iorianni (5AL), Claudia Maffei (5AL), Grace Ariel Masdea (5AL) e Giada Prossomariti (5AS). Hanno inoltre conseguito il prestigioso risultato di 100/100 con lode Giorgia Costa (5AS), Maria Teresa Gioffrè (5AS), Helena Crudo (5BS), Maria Sole Iannì (5BS) e Giulia Siclari (5AL).

Particolarmente significativo anche il risultato ottenuto dagli studenti del Corso Serale, dove Enza Barone e Giuseppina Morgante hanno concluso il proprio percorso di studi conseguendo il massimo punteggio di 100/100, confermando il valore della formazione permanente e dell’impegno personale nel raggiungimento degli obiettivi educativi.

Nel plesso IPIA-Enogastronomia, Alessandra Cutrì (5BE) ed Elisa Fatima Militano (5BE) hanno ottenuto il punteggio di 100/100, distinguendosi per competenza, preparazione e dedizione durante l’intero percorso scolastico.

Importante riconoscimento anche per il plesso ITE, dove Marika Rotondo (5T) ha conseguito il brillante risultato di 100/100 con lode, rappresentando un’eccellenza del settore economico e tecnologico dell’istituto.

Tutti i 20 alunni della 5AL EsaBac del plesso Liceo sono sia neodiplomati che “nouveaux bacheliers”. Hanno conseguito sia il diploma italiano che il baccalauréat francese. L'EsaBac è un percorso di studi europeo che permette agli studenti italiani e francesi di conseguire, con un solo Esame di Stato, il doppio diploma: la Maturità italiana e il Baccalauréat francese. In Calabria soltanto tre scuole, tra cui l'“Einaudi-Alvaro” di Palmi, offrono quest'opportunità. Di seguito l’elenco dei neodiplomati/nouveaux bacheliers: Giacomo Artese, Manuel Vittorio Atteritano, Aisha Berlingeri, Elisa Calabrò, Chiara Garzo, Zaira Iorianni, Sofia Luppino, Claudia Maffei, Grace Ariel Masdea, Beatrice Matarozzo, Aurora Mauro, Jasmine Aurora Melara, Anna Maria Pantano, Giada Petris, Giulia Pirrottina, Chiara Rotondo, Giulia Siclari, Giorgia Sirigatti, Benedetta Trimarchi, Claudia Tripodi.

Grande soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo nel commentare il traguardo raggiunto dagli studenti dice: «Questi risultati costituiscono motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità scolastica dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro», che vede premiati l'impegno degli studenti, il sostegno delle famiglie e il costante lavoro dei docenti.

La comunità scolastica esprime le più vive congratulazioni a tutti gli studenti che hanno raggiunto questi prestigiosi traguardi, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni personali, accademiche e professionali. Le eccellenze conseguite rappresentano non solo un successo individuale, ma anche un importante segnale della vitalità e della qualità educativa dell’Istituto, da sempre impegnato nella formazione di cittadini competenti, responsabili e pronti ad affrontare le sfide del futuro.