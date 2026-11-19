Il coordinamento di quartiere ha organizzato l’iniziativa alla presenza delle autorità civili e religiose. La sacra effigie è posta in un’edicola votiva costruita già nei primi anni ’60. Per l’occasione, apprezzata esibizione al sax di Edoardo Iusi

Un momento di profonda spiritualità e comunità ha animato il Rione Impiombato di Palmi, dove la cittadinanza si è riunita per celebrare la collocazione e benedizione di una statua della Madonnina di Lourdes. L'iniziativa, promossa con dedizione dal coordinamento di quartiere, di cui uno dei responsabili è l’architetto Massimo Iusi, ha visto la partecipazione sentita delle autorità civili e religiose, in una cornice di raccoglimento resa ancor più suggestiva dall’accompagnamento musicale al Sax del diciassettenne Edoardo Iusi. L’evento è stato condotto da Natalia Misale, socia del Coordinamento. La cerimonia, segnatamente religiosa, è stata celebrata da don Domenico Loiacono parroco del Duomo di Palmi, il quale ha espresso il proprio sincero apprezzamento per l’iniziativa di “popolo”. Per l’amministrazione comunale intervenuti: il sindaco Giovanni Calabria, gli assessori Muscari, Ciappina e il consigliere con delega Scarfone.

La sacra effigie ha trovato nuovamente casa in una storica edicola votiva, costruita nei primi anni ’60 e incastonata nello spessore del muraglione di pietra che costeggia via Sicilia. Un luogo che, dopo essere rimasto per lungo tempo dimenticato, torna ora a essere un punto di riferimento devozionale per i residenti. Con questo gesto, il quartiere recupera un tassello della propria memoria storica e religiosa, trasformando lo spazio in una zona di preghiera e decoro ritrovato. A conclusione, fuori programma, don Domenico, accompagnato da una delegazione dell’associazione e di residenti del quartiere, ha benedetto una statuetta di San Pio da Pietralcina da tempo collocata in un anfratto a margine sud del rione.