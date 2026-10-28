La Giunta comunale di Reggio Calabria, riunitasi questa mattina, ha approvato una modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), come fortemente voluto dal Sindaco Francesco Cannizzaro, dando il via alla stabilizzazione di 8 agenti della Polizia Locale, attualmente in servizio con contratti di formazione e lavoro, in scadenza tra novembre e dicembre.

Il provvedimento adottato stamane consentirà la trasformazione dei rapporti di lavoro in oggetto in contratti a tempo indeterminato, con un impiego part-time di 18 ore settimanali, garantendo continuità occupazionale agli otto lavoratori e, al tempo stesso, rafforzando l'organico della Polizia Locale. Una scelta che conferma l'attenzione dell'Amministrazione Cannizzaro nei confronti della tutela del lavoro e della meritocrazia, attraverso un percorso che punta a valorizzare le professionalità già impegnate nei servizi dell'Ente.

“È un risultato particolarmente significativo, perché dietro ogni contratto ci sono persone, famiglie, aspettative e progetti di vita – sottolinea l'Assessore comunale al Personale, Antonino Maiolino –. Con questa decisione diamo una prospettiva di stabilità a otto lavoratori che hanno già maturato un'esperienza importante all'interno della nostra Polizia Locale. L'attenzione della nostra Amministrazione e del Sindaco Cannizzaro verso il personale non si esaurisce nelle dichiarazioni di principio, ma si traduce in scelte concrete, capaci di coniugare la tutela dei lavoratori con le esigenze organizzative del Comune”.

La modifica al PIAO comprende anche un secondo intervento sul piano delle assunzioni per il 2026, che prevede l'ingresso a tempo pieno e indeterminato, attraverso la procedura di mobilità volontaria, di 3 ulteriori figure professionali: un operatore esperto nei servizi amministrativo-informatici e due istruttori amministrativi. Si tratta di un ulteriore passo nel rafforzamento della struttura comunale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini, valorizzando competenze e professionalità necessarie al funzionamento della macchina amministrativa.

“Stiamo lavorando su più fronti per rendere il Comune sempre più efficiente e, nello stesso tempo, offrire maggiori certezze a chi vi lavora – conclude Maiolino –. La stabilizzazione degli otto agenti e la previsione di ulteriori tre assunzioni rappresentano due aspetti dello stesso percorso: investire sulle persone, riconoscerne il valore e mettere gli uffici nelle condizioni di rispondere meglio alle esigenze della città. È questa la direzione lungo la quale intendiamo continuare a muoverci, con grande responsabilità sia verso i lavoratori sia verso la comunità reggina”.