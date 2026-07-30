Consegnati gli interventi nel blocco operatorio e nei reparti di Ginecologia, Ostetricia e Pediatria grazie al contributo dell'associazione e degli sponsor

Si è svolta oggi, giovedì 30 luglio 2026, presso l'Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, la cerimonia di consegna degli interventi promossi e realizzati dall'Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà a sostegno del blocco operatorio e dei reparti di Ginecologia e Ostetricia e di Pediatria.

L'iniziativa è nata dall'ascolto delle esigenze della struttura sanitaria e dalla volontà di contribuire concretamente a rendere gli ambienti ospedalieri più dignitosi, funzionali e accoglienti, soprattutto per le donne, i bambini, le famiglie e gli operatori sanitari che quotidianamente vivono questi spazi.

Gli interventi hanno riguardato:

la tinteggiatura delle scale e delle sale d'attesa del blocco operatorio e dei reparti di Ginecologia e Pediatria;

la consegna di nuove panchine;

la realizzazione dell'illuminazione LED con fiocco rosa e azzurro;

la consegna di due poltrone relax;

l'installazione di un televisore nella sala d'attesa.

Alla cerimonia sono intervenuti Cesare Laruffa, cofondatore di CivicaMente, Vincenza Armino, presidente dell'Associazione, Giulia Iannace, primaria del reparto di Ginecologia e Ostetricia, e Maria Rosa Calofiore, primaria del reparto di Pediatria.

L'intervento di Cesare Laruffa

«Quella di oggi non è soltanto la consegna materiale di alcuni lavori e di nuove dotazioni, ma rappresenta un gesto concreto di vicinanza al nostro ospedale e all'intera comunità. Abbiamo scelto di partire dall'ascolto delle necessità espresse dai reparti, perché crediamo che la solidarietà debba trasformarsi in azioni visibili e utili.

Rendere più accogliente una sala d'attesa significa offrire attenzione e rispetto a chi vive un momento di preoccupazione, a una donna che sta per diventare madre, a un bambino che necessita di cure e alle famiglie che gli sono accanto. Significa anche manifestare riconoscenza nei confronti dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari che, ogni giorno, lavorano con professionalità e spirito di servizio.

Il nostro impegno per la sanità e per l'Ospedale di Polistena continuerà. Una comunità cresce quando istituzioni, associazioni, professionisti e imprese riescono a collaborare, mettendo al centro la persona e il bene comune».

L'intervento della presidente Vincenza Armino

La presidente di CivicaMente, Vincenza Armino, ha sottolineato il valore collettivo dell'iniziativa:

«CivicaMente nasce per promuovere cultura, partecipazione e solidarietà attraverso progetti capaci di incidere concretamente sulla vita delle persone. La realizzazione di questi interventi è stata possibile grazie all'impegno dei nostri volontari, alla collaborazione con il personale ospedaliero e alla generosità di quanti hanno deciso di sostenerci.

Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno dedicato tempo, energie e competenze a questo progetto. Desideriamo che l'ospedale venga percepito sempre di più come un patrimonio comune da tutelare, sostenere e valorizzare. Anche un intervento apparentemente semplice può assumere un significato importante quando contribuisce a restituire serenità, dignità e conforto alle persone».

L'intervento della primaria Giulia Iannace

La dottoressa Giulia Iannace, primaria di Ginecologia e Ostetricia, ha evidenziato l'importanza degli interventi per le pazienti e le loro famiglie:

«Ringraziamo l'Associazione CivicaMente per aver ascoltato con attenzione le esigenze del nostro reparto. L'accoglienza rappresenta una parte fondamentale del percorso assistenziale, soprattutto in un ambito delicato come quello della Ginecologia e dell'Ostetricia.

Ambienti più curati, confortevoli e funzionali contribuiscono a rendere più serena la permanenza delle donne e dei loro familiari. Il fiocco luminoso rosa e azzurro assume, inoltre, un valore simbolico particolarmente significativo: rappresenta la vita che nasce, la speranza e la gioia che ogni nuova nascita porta con sé».

L'intervento della primaria Maria Rosa Calofiore

La dottoressa Maria Rosa Calofiore, primaria di Pediatria, ha posto l'accento sull'attenzione riservata ai bambini:

«Quando si interviene in un reparto pediatrico è necessario considerare non soltanto gli aspetti sanitari, ma anche quelli emotivi. Un ambiente accogliente può aiutare il bambino ad affrontare con minore paura il momento della cura e può offrire maggiore conforto ai genitori.

Le nuove dotazioni e il miglioramento degli spazi rappresentano un segnale di attenzione verso i piccoli pazienti, le loro famiglie e il personale del reparto. Ringraziamo CivicaMente per la sensibilità dimostrata e per avere trasformato un'esigenza concreta in un progetto realizzato».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli sponsor Mari Serre S.r.l. e Prestileo Giocattoli, il cui generoso contributo ha permesso di completare gli interventi e di dotare i reparti di nuovi arredi e strumenti.

L'iniziativa conferma l'importanza della collaborazione tra associazionismo, realtà imprenditoriali, professionisti e strutture sanitarie. Una sinergia capace di produrre risultati concreti e di testimoniare che prendersi cura degli ambienti della salute significa, prima di tutto, prendersi cura delle persone.