Nuovo riconoscimento per l’Istituto d’Istruzione Superiore Alberghiero «G. Renda» di Polistena. Gli studenti Daniela Amato e Giovanni Garruzzo sono stati premiati ai Campionati Nazionali di Pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia FIPGC 2026, svoltisi a Messina, conquistando il Premio Eccellenza Tecnica e Professionale.

I due giovani si sono distinti per talento, creatività e precisione tecnica, interpretando l’arte della pasticceria con passione e personalità e riuscendo a emergere in una competizione che ha visto la partecipazione di numerosi istituti alberghieri provenienti da tutta Italia.

A condividere questo importante traguardo è stata anche la dirigente scolastica Emanuela Cannistrà, che ha accompagnato personalmente gli studenti a Messina, sostenendoli durante tutte le fasi della competizione.

Il riconoscimento assegnato ad Amato e Garruzzo rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del percorso formativo offerto dall’istituto polistenese e dell’impegno degli studenti che, attraverso studio, dedizione e passione, continuano a distinguersi nelle manifestazioni di settore a livello nazionale.

Gli organizzatori del campionato hanno rivolto i propri complimenti a tutti gli studenti premiati, sottolineando come il loro lavoro rappresenti una risorsa preziosa per il futuro della pasticceria italiana. Per i due giovani del «G. Renda» il premio ottenuto costituisce un importante risultato personale e un motivo di orgoglio per l’intera scuola e per il territorio della Piana di Gioia Tauro.