Il saluto e la gratitudine del sindaco f.f., dell’assessore Palmenta e del comandante Zucco a don Marco Scordo

«Sentimenti di sincera gratitudine a don Marco Scordo per il servizio svolto in questi anni quale cappellano del corpo della Polizia locale. La sua presenza discreta, la vicinanza umana e spirituale e il supporto alle donne e agli uomini del Corpo hanno rappresentato un importante punto di riferimento, accompagnando con sensibilità e dedizione il lavoro quotidiano degli agenti e delle loro famiglie». Ad affermarlo in una nota stampa sono il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’assessore con delega alla Polizia locale Giuggi Palmenta e il dirigente del Settore, Salvatore Zucco.

«Rivolgiamo ora il benvenuto a don Gaetano Galatti, nominato dal Vescovo nuovo cappellano della Polizia Locale e parroco della Chiesa del Divino Soccorso, certi che saprà proseguire con impegno e spirito di servizio questo prezioso percorso di accompagnamento pastorale e umano accanto al Corpo dei Vigili Urbani della città» hanno poi aggiunto.