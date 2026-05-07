L’intero incasso sarà devoluto alla realizzazione di un’infrastruttura galleggiante, amovibile e dedicata alle persone con disabilità

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria promuove l’iniziativa solidale “Pontile per Tutti – Il Mare Senza Barriere”, un progetto nato con l’obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione di un’infrastruttura accessibile dedicata alle persone con disabilità.

L’evento si terrà venerdì 15 maggio alle ore 19 presso la Base Nautica della Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria, sita presso lo Sporting Stelle del Sud (Contrada Armacà – Reggio Calabria).

Il progetto prevede la realizzazione di un pontile galleggiante amovibile e accessibile, progettato per consentire alle persone con disabilità di vivere il mare in maggiore autonomia.

La struttura permetterà sia l’accesso facilitato a imbarcazioni attrezzate per attività nautiche inclusive, sia l’ingresso diretto al mare attraverso una passerella dedicata, contribuendo concretamente all’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali.

Attualmente, nella città di Reggio Calabria, non esiste alcuna infrastruttura di questo tipo, motivo per cui l’iniziativa rappresenta un importante passo avanti in termini di inclusione, accessibilità e diritto alla piena fruizione del mare.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto al progetto.

L’iniziativa vede il coinvolgimento e il sostegno di numerose realtà associative, enti, organizzazioni e volontari del territorio che hanno scelto di condividere un obiettivo comune: rendere il mare davvero accessibile a tutti.

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le realtà che, con sensibilità, spirito di servizio e partecipazione concreta, stanno contribuendo alla realizzazione dell’evento e al raggiungimento di un obiettivo di così alto valore sociale.

Nel corso dell’evento saranno inoltre adottate misure volte alla sostenibilità ambientale, con l’eliminazione della plastica monouso e l’utilizzo di materiali eco-compatibili, in linea con i principi di tutela del mare e dell’ambiente promossi dalla Lega Navale Italiana.

La Sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana rivolge un sentito invito alla cittadinanza a partecipare e, contestualmente, chiede gentilmente agli organi di informazione di voler dare la massima diffusione all’iniziativa, considerato il rilevante valore sociale e inclusivo del progetto.

Non si tratta soltanto di un evento solidale, ma della concreta possibilità di abbattere una barriera che ancora oggi limita la libertà e l’autonomia di tante persone.