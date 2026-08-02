Un cartello tra le prime file attira l'attenzione della cantante, che interrompe la scaletta al Teatro al Castello e cede il microfono alla sua giovane fan tra gli applausi del pubblico
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Un fuoriprogramma improvvisato ha trasformato la serata del Teatro al Castello in uno di quei momenti che sfuggono al protocollo e finiscono per prendersi tutta la scena. Durante la tappa roccellese dello show di Giorgia, la scaletta si è bloccata per qualche minuto per lasciare spazio a un siparietto del tutto inaspettato.
A rompere la sequenza dei brani è stato un cartello colorato apparso tra le prime file della platea, retto dalle mani della piccola Francesca, arrivata al concerto insieme ai genitori. Sopra, una scritta semplice e diretta: «Posso cantare “La cura per me” con te?».
Giorgia si è fermata, ha letto ad alta voce la richiesta sorridendo e non ci ha pensato due volte: si è diretta verso il bordo del palco e ha invitato la bambina ad avvicinarsi. Dopo i primi secondi di inevitabile timidezza, Francesca si è ritrovata con il microfono in mano di fronte a migliaia di persone. Aiutata dai suggerimenti a mezza voce della cantante la piccola ha intonato i versi del brano con notevole disinvoltura, strappando l'ovazione immediata di tutto il teatro.
Alla fine dell'esibizione, uno scambio di battute e un lungo applauso liberatorio hanno chiuso il fuoriprogramma. Giorgia ha poi ripreso lo spettacolo ringraziando la comunità di Roccella Jonica per l'affetto e ripartendo con i suoi classici, lasciando al pubblico il ricordo di una serata indimenticabile.