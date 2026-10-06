La consegna è avvenuta alla presenza del direttore, Antonino Verduci, e della primaria del reparto di Oncoematologia Pediatrica, Rosalba Mandaglio. Ad accogliere la delegazione dell'associazione c'era tutto il personale del reparto

L’associazione “Il Sorriso di Natale Chiara Odv” dona farmaci e parafarmaci al reparto di Oncoematologia Pediatrica. Un gesto concreto per stare accanto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

«Ci sono gesti che non hanno bisogno di grandi parole. Gesti semplici, concreti, che arrivano dove più ce n’è bisogno e che racchiudono un messaggio immenso: “Non siete soli".

È con questo spirito – spiega il presidente Carmine Alvaro – che oggi l’associazione “Il Sorriso di Natale Chiara Odv” ha effettuato una donazione di farmaci e parafarmaci destinati a sostenere le cure e l’assistenza dei giovani pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica.

La consegna è avvenuta alla presenza del direttore, Antonino Verduci, e della primaria del reparto di Oncoematologia Pediatrica, Rosalba Mandaglio, figure quotidianamente impegnate accanto ai bambini e alle loro famiglie in un percorso difficile, nel quale professionalità, umanità e vicinanza assumono un valore ancora più grande.

Ad accogliere la delegazione dell'associazione c'era tutto il personale del reparto, che ha voluto manifestare con sincera partecipazione la propria felicità per la donazione ricevuta e la propria gratitudine nei confronti dell'associazione “Il Sorriso di Natale Chiara Odv”.

Un'accoglienza che ha reso ancora più significativo il momento della consegna: non soltanto una donazione di farmaci e parafarmaci, ma un incontro tra persone unite dallo stesso desiderio di essere d'aiuto a chi sta affrontando un momento difficile.

A rappresentare l’associazione è stato Antonio Alvaro, accompagnato da Maria e Francesco, che ha voluto esprimere parole di sincero augurio affinché quanto donato possa essere concretamente utile alla causa e possa contribuire, anche nel suo piccolo, a sostenere il lavoro degli operatori sanitari e le cure rivolte ai bambini.

Perché quando si parla di bambini, ogni aiuto assume un significato particolare.

Dietro ogni farmaco, ogni prodotto donato, ogni gesto di solidarietà c'è infatti una comunità che sceglie di non voltarsi dall'altra parte.

E proprio a questa comunità l'associazione rivolge un ringraziamento speciale: ai tanti donatori che ogni giorno, con sensibilità e generosità, scelgono di sostenere “Il Sorriso di Natale Chiara Odv”.

Sono loro, con le loro donazioni, a rendere possibili iniziative come quella di oggi.

La solidarietà non è una passerella: è responsabilità

L'associazione tiene inoltre a sottolineare un principio che considera fondamentale: rendere pubbliche le proprie donazioni.

Non per cercare passerelle, non per ottenere visibilità personale e nemmeno per trasformare un gesto di solidarietà in un'occasione di protagonismo. Al contrario.

Raccontare ciò che viene donato significa soprattutto rendere conto a chi dona.

Significa dire a ogni sostenitore: “Il tuo aiuto è arrivato dove serviva. Il tuo gesto è stato rispettato. La tua fiducia è stata trasformata in qualcosa di concreto”.

È anche attraverso questa trasparenza che si costruisce un rapporto autentico con i cittadini e con tutti coloro che decidono di sostenere l'associazione.

Perché ogni euro donato porta con sé una storia, un sacrificio, una rinuncia, una speranza. E proprio per questo deve essere utilizzato con il massimo rispetto.

Un piccolo gesto può diventare una grande speranza

La donazione di oggi vuole essere soprattutto questo: un segno di vicinanza.

Un modo per dire ai bambini ricoverati, alle loro famiglie e a tutti gli operatori che ogni giorno si prendono cura di loro che, fuori da quelle mura, c'è una comunità che vuole esserci.

Forse un farmaco non può cancellare una malattia. Forse un prodotto non può risolvere tutte le difficoltà.

Ma un gesto di solidarietà può fare qualcosa di altrettanto importante: può far sentire meno soli coloro che stanno affrontando una battaglia difficile. E quando quel gesto nasce dalla generosità di tante persone, diventa ancora più grande.

L'associazione “Il Sorriso di Natale Chiara Odv” rinnova quindi il proprio ringraziamento a tutti coloro che continuano a sostenerla e a credere nelle sue iniziative.

Perché dietro ogni donazione c'è un cuore. E quando tanti cuori battono insieme, anche la speranza può diventare concreta», conclude il presidente Carmine Alvaro.