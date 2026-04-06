Con 549 metri Siderno supera sé stessa battendo il record della sguta più lunga del mondo. La creazione del dolce pasquale calabrese da primato, nella cittadina della Locride, ha richiesto diverse settimane di intenso lavoro che ha visto impegnati diversi pasticceri del posto. Alla misurazione finale, metro dopo metro certificata dalla notaia Mariangela Muià, sono seguiti i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, la benedizione da parte del parroco e, naturalmente, l’atteso momento del taglio e della distribuzione.

La macchina organizzativa, avviata in largo anticipo dal vicesindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino, ha funzionato grazie alla sinergia instaurata anche quest’anno con le pasticcerie e le associazioni cittadine, con gli sponsor e con studenti e professori del Polo Tecnico Professionale «Dea Persefone – Zanotti Bianco» di Locri e il lavoro degli uffici e delle maestranze comunali.

Gli organizzatori hanno evidenziato come l’obiettivo del contenimento dei costi della manifestazione, dopo i danni conseguenti al passaggio del ciclone Harry, sia stato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione dei pasticceri e degli sponsor che hanno fornito buona parte delle materie prime, il cui aiuto è fondamentale, così come quello prestato dalle associazioni che curano gli spettacoli e gli allestimenti, e dell’Ipssar.