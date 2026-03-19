Il Circolo Pd di Palmi promuove un importante momento di confronto pubblico dal titolo “Question Time: confronto sulla Riforma della Giustizia e le ragioni del No”, in programma giovedì 19 marzo alle ore 18.00 presso Officine Balena a Palmi.

L’iniziativa si inserisce nel dibattito nazionale sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, offrendo un’occasione di approfondimento e discussione aperta alla cittadinanza sui contenuti della riforma della giustizia e sulle motivazioni del voto contrario.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di:

• Eliana Ciappina, Segretaria del Circolo PD di Palmi

• Tania Bruzzese, Presidente dell’Assemblea Provinciale

• Giuseppe Ranuccio, Vicepresidente del Consiglio Regionale

Interverranno nel dibattito:

• Antonio Salvati, Giudice del Tribunale di Reggio Calabria

• Letterio De Domenico, Sostituto Procuratore di Palmi

A moderare l’incontro sarà Mimma Sprizzi, avvocata.

Le conclusioni saranno affidate a Nicola Irto, Senatore e Segretario regionale del PD Calabria.

L’evento rappresenta un’occasione di partecipazione democratica e di informazione, con l’obiettivo di fornire ai cittadini strumenti utili per una scelta consapevole in vista del referendum.