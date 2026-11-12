Una via di Gallico Marina, sabato 14 novembre 2026, alle 10:30, sarà intitolata a Madre Clara Careri, immacolatina, educatrice, al secolo Maria Carmela Francesca, nata a Bagnara Calabra l’11 marzo 1883. Faceva parte delle prime immacolatine di suor Brigida Postorino e conobbe l’istituto quando era ancora un ideale di vita più che una realtà attuata. Nel 1908 fu mandata a Gallico Marina per fondare e dirigere l’Istituto S. Maria di Porto Salvo con laboratorio di ricamo annesso, frequentato da tutte le ragazze del borgo. Nel 1914 volle istituire un asilo d’infanzia aperto anche ai figli dei richiamati nella guerra del 1915/18. Intelligente e istruita, fu in seguito chiamata ad occupare posti di responsabilità nell’ordine delle immacolatine cui apparteneva. Il terremoto del 28 dicembre 1908 la sorprese nella casa di Gallico Marina insieme ad altre tre suore, di quei tragici momenti vissuti insieme alla popolazione, ci ha lasciato un prezioso e toccante testo scritto nel 1954 . Fu suora piissima, educatrice instancabile. E’ morta a Reggio Calabria il 7 ottobre 1972.