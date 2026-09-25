Ci sono battaglie che non si combattono da soli. A volte, per fare spazio alla speranza, serve scendere in campo tutti insieme: cuori, voci, energie e sogni. Il 26 ottobre 2026, lo Stadio Oreste Granillo si accende per un grande abbraccio collettivo: “Cuori in campo - Insieme per Mario”.



Una straordinaria giornata di sport e solidarietà, promossa dal Rotary distretto 2102 e organizzata dalla Fondazione CHOPS Malattie Rare, con il supporto della nostra città, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie ultra-rare e dare un futuro al piccolo Mario e a tanti altri bambini. I proventi dei biglietti saranno devoluti alla Fondazione per finanziare i progetti di ricerca.