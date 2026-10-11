Con la premiazione che avverrà Mercoledì 14 ottobre 2026, presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, continua la consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi” per l’anno scolastico 2025/26, promossi dalla Fondazione Girolamo Tripodi e giunti quest’anno alla VI edizione.

Prosegue, quindi, l'attività della Fondazione Girolamo Tripodi con particolare riferimento alle giovani generazioni, mediante l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi.

Il premio è dedicato al sen. Girolamo Tripodi, sempre schierato accanto agli ultimi, è stato protagonista di una lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza per la costruzione di una società improntata all’emancipazione e alla giustizia sociale.

Durante il suo impegno ha intuito la centralità della battaglia per la difesa dell’ambiente e si è strenuamente battuto contro la costruzione della megacentrale a carbone che negli anni ’80 avrebbe stravolto l’ecosistema della Piana di Gioia Tauro. Lungo tutto l’arco della sua vita, e senza tentennamenti, Girolamo Tripodi ha avversato con coraggio e tenacia le organizzazioni criminali e mafiose, divenendo un punto di riferimento per quanti, non solo in Calabria, sono impegnati nella lotta per l’affermazione della cultura della legalità e per sconfiggere la ‘ndrangheta.

Con questo premio, andiamo avanti nella scelta strategica della Fondazione che punta ad investire sui giovani, sui nostri ragazzi, su questa risorsa straordinaria della nostra terra che molto spesso non è affatto considerata per il valore che rappresenta. Il nostro obiettivo è lavorare contro la desertificazione del territorio, tentando di dare un contributo per rovesciare questa tendenza infausta.

Il calendario delle premiazioni proseguirà MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2026 ed interesserà il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, dove avverrà la premiazione del più meritevole e bisognoso diplomato dell’anno scolastico 2025/2026.

La premiazione, concordata in collaborazione con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marisa Monterosso, a cui la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma:

Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria - Aula Magna Socrates, Mercoledì 14 ottobre a cominciare dalle ore 10,00.

Nel corso della cerimonia il prof. Daniele Castrizio svolgerà una Lectio Magistralis sul tema ” Capolavori del Museo di Reggio Calabria”.

Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro.

Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.