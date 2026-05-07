L’evento si inserisce nel ciclo di conferenze “Gli Arcivescovi e la Chiesa reggina in età moderna e contemporanea”

Dall'8 al 17 maggio 2026 tornano le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, iniziativa nazionale dedicata alla promozione e alla conoscenza dei beni culturali della Chiesa cattolica.

Il tema dell'edizione 2026, Risonanze di santità, invita a riscoprire il patrimonio ecclesiastico come spazio vivo di fede e memoria: un patrimonio che racconta storie di devozione e tramanda testimonianze di santità ancora capaci di parlare alle comunità contemporanee.

Il MAB (Museo, Archivio storico e Biblioteca) della Diocesi di Reggio Calabria-Bova, in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e l’Associazione culturale Anassilaos, promuove martedì 12 maggio h 17,30 un incontro dedicato a Mons. Rinaldo Camillo Rousset, arcivescovo di Reggio Calabria dal 1909 al 1926, alla sua opera per la ricostruzione della città dopo il sisma del 1908 e ai suoi rapporti con mons. Emilio Cottafavi, inviato da papa Pio X a prestar soccorso alle popolazioni, e con lo scultore siciliano Pietro Piraino.

L’evento si inserisce nel ciclo di conferenze Gli Arcivescovi e la Chiesa reggina in età moderna e contemporanea, promosso dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dall’Arcidiocesi Metropolitana di Reggio Calabria-Bova, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dall’associazione culturale Anassilaos. Un percorso – storico, teologico, filosofico, artistico – che, a partire da Monsignor Damiano Polou, e fino a Monsignor Aurelio Sorrentino, abbraccerà un arco temporale che va dal XVIII al XX secolo.

Al termine, seguirà la visita alla Mostra San Prospero, un ponte tra due comunità, recentemente inaugurata nel Museo diocesano, con ampia Sezione documentaria a cura dell’Archivio Storico Diocesano e dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria.

L'iniziativa è promossa dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana insieme ad AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani), AAE (Associazione Archivistica Ecclesiastica) e ABEI (Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani).