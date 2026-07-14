Prende ufficialmente il via “La palestra sotto il cielo – Superabilities”, un progetto ad altissimo valore educativo, terapeutico e sociale sul territorio reggino, promosso dalla Fattoria Sociale Reggina Aratea aps e finanziato dal Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027 (UE e Regione Calabria)

Aperte le iscrizioni per il bando pubblico Il presente intervento è rivolto alla fascia d'età 4-18 anni, con disabilità e/o disagio psico-sociale. Un intervento strutturato per la valorizzazione delle abilità individuali e l'inclusione attraverso il volteggio terapeutico. Scadenza domande: 25 agosto 2026.

Il bando offre a bambini e ragazzi, in una fascia d’età compresa tra i 4 e i 18 anni, l’opportunità di accedere a percorsi gratuiti e mirati di crescita, socializzazione e benessere psicofisico. L'obiettivo primario è scardinare i setting didattici e riabilitativi tradizionali per trasferirli in un ambiente naturale e stimolante, capace di valorizzare il potenziale di ogni singolo partecipante. Il progetto Superabilities: l'approccio integrato e la relazione "infreedom" Il cuore operativo dell'intervento si fonda su metodologie pedagogiche e motorie all'avanguardia che vedono l'animale non come un mero strumento, bensì come un partner paritario all'interno di una relazione affettiva e co-educativa. Le attività comprenderanno il metodo Cavalgiocare®, incentrato sul volteggio ludico equestre, su attività di acrobatica aerea e circensi, sul gioco e sulla consapevolezza corporea per stimolare la coordinazione e l'autostima con innovative sessioni di relazione e terapia "in-freedom" con il cavallo, svolte in spazi aperti e in totale assenza di costrizioni fisiche.

«Grazie al sostegno strutturale della Regione Calabria e dell’Unione Europea, con il progetto Superabilities siamo in grado di mettere a disposizione delle famiglie del territorio un servizio d'eccellenza, gratuito e ad altissima specializzazione professionale. La nostra “palestra sotto il cielo” – spiega la responsabile del progetto Irene Putortì – vuole dimostrare come la terra e il rapporto autentico con gli animali possano abbattere qualsiasi barriera, convertendo le risorse rurali in formidabili vettori di inclusione e autonomia».

Modalità di partecipazione e scadenze amministrative. La partecipazione ai percorsi è regolata dalle modalità previste dal bando pubblico, reperibile sul sito www.associazionearatea.it e sui social dell’ente erogatore. Al fine di garantire la corretta selezione dei partecipanti, sulla base anche delle attitudini possedute, si procederà anche ad una selezione in presenza che avverrà nella prima metà del mese di settembre 2026.