Reggio Calabria si prepara ad accogliere «La Primavera della Bellezza», la rassegna culturale in programma dall’11 al 24 aprile 2026, pensata come un percorso diffuso tra le arti e sostenuta anche dalla Città Metropolitana.

La presentazione ufficiale dell’evento ha visto la partecipazione del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa nel contesto cittadino. «Abbiamo sostenuto con convinzione e con un contributo concreto un evento che attraverso la cultura si pone come motore di sviluppo della città», ha dichiarato.

Il progetto si configura come un programma esperienziale che attraversa diverse espressioni artistiche: dalla pittura alla fotografia, dalla musica al teatro, fino alla poesia e all’opera dei pupi. Un cartellone articolato che prevede concerti, simposi, performance e incontri con artisti e studiosi, rivolgendosi a un pubblico ampio e intergenerazionale.

«Un vero e proprio festival delle arti – ha aggiunto Versace – distribuito in un cartellone ampio, costruito con l’obiettivo di trasformare per due settimane il cuore della città in uno spazio aperto alla bellezza e alla creatività».

L’iniziativa punta anche a offrire una nuova chiave di lettura della città nel periodo primaverile, valorizzando gli spazi urbani e incentivando la partecipazione. «Un’opportunità diversa per vivere Reggio Calabria in primavera, tra spazi urbani e partecipazione, con un’offerta che si rivolge a cittadini, turisti, visitatori e appassionati delle arti», ha concluso Versace.

Un appuntamento che prova a coniugare produzione culturale e promozione territoriale, inserendosi nel percorso di costruzione di un calendario sempre più strutturato di eventi per la città.