Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti il naturale sviluppo di un percorso già avviato negli anni precedenti, evidenziando il valore istituzionale dell’atto deliberativo recentemente approvato. “Diamo seguito all’impegno che avevamo assunto con il sindaco Giuseppe Falcomatà, che io eredito; abbiamo approvato una delibera che mette nero su bianco questa idea costruita nel tempo e avvia formalmente il percorso di gemellaggio”.

Battaglia ha quindi rimarcato il ruolo determinante del console onorario Giuseppe Polimeni nel mettere in relazione le due comunità e nel favorire un incontro definito “fecondo”; evidenziando come il gemellaggio si traduca in opportunità concrete di interscambio istituzionale, culturale ed economico. “Oggi - ha dichiarato-possiamo stringerci la mano e dire che ci gemelliamo come città; i nostri territori saranno oggetto di reciproche attività di comuni interessi e cominciamo a mettere a terra questo importante progetto”.

Nel suo intervento il sindaco ff ha inoltre richiamato il valore simbolico e strategico del Turismo delle Radici, dopo un importante convegno svolto proprio la settimana scorsa, collegandolo alla storia migratoria del territorio. Ha evidenziato come il legame con le comunità all’estero rappresenti una leva di sviluppo e promozione, capace di valorizzare l’identità culturale e il patrimonio di Reggio Calabria. “Riannodare un filo mai interrotto con la nostra terra significa - ha detto Battaglia- anche mettere in vetrina le nostre bellezze, la nostra storia millenaria e offrire nuove opportunità di crescita”.

Il console onorario -Giuseppe Polimeni- ha ricostruito il percorso storico del gemellaggio, ricordando le sue origini e il ruolo delle istituzioni statunitensi nel promuovere relazioni tra comunità. “Questo rapporto affonda le sue radici nel 1999 e si inserisce nel solco del programma ‘Sister City’; istituito nel 1956 dal presidente Dwight D.Eisenhower per promuovere relazioni culturali, economiche e sociali tra città di diversi Paesi”.

Polimeni ha evidenziato come la ripresa del dialogo tra il sindaco Christopher C. Johnson e il presidente del Consiglio comunale Anthony J. Russo abbia consentito di portare a compimento un percorso rimasto aperto per anni, sottolineando il valore attuale della cooperazione internazionale. “Oggi siamo pronti a concludere questo percorso; con le tecnologie che avvicinano il mondo possiamo rafforzare questo legame, sviluppare turismo e opportunità economiche e lavorare insieme per le future generazioni”.

Nel suo intervento, il Console Polimeni ha inoltre posto l’accento sul significato profondo del turismo delle radici, inteso come riconoscimento del sacrificio delle generazioni passate e come strumento di costruzione di nuove relazioni. “Siamo figli dei sacrifici di chi è partito; oggi questo gemellaggio segna l’inizio di una relazione più forte tra le nostre comunità”.

L’ex sindaco Giuseppe Falcomatà ha offerto una lettura fortemente identitaria del gemellaggio, interpretandolo come espressione del legame tra i reggini e la propria terra. “Per me il gemellaggio - ha dichiarato- è un atto di amore che i nostri concittadini all’estero compiono nei confronti della nostra città; è un simbolo che ci inorgoglisce e ci ricorda quanta strada sia stata fatta partendo da lontano”.

Falcomatà ha quindi evidenziato come la distanza geografica rafforzi il senso di appartenenza e come il riconoscimento istituzionale del rapporto tra le città rappresenti un passaggio significativo. Ha sottolineato le potenzialità del gemellaggio in termini di scambi culturali e amministrativi nonché di confronto sulle buone pratiche per migliorare la qualità della vita. “Diventare Sister City significa affermare un legame indissolubile con la nostra terra e costruire un rapporto stabile, non effimero, destinato a crescere nel tempo”.

Il sindaco di Agawam Christopher C. Johnson, a nome della cittadinanza e dell’amministrazione comunale, ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta; sottolineando l’intensità del legame sviluppato in pochi giorni e il valore simbolico della formalizzazione del gemellaggio, avviato quasi trent’anni fa. Ha inoltre rivolto un invito ufficiale a visitare Agawam, con l’intento di consolidare il rapporto attraverso una reciproca conoscenza dei territori; evidenziando il grande affetto e la calorosa ospitalità ricevuta.

Il presidente del Consiglio comunale Anthony J. Russo ha sottolineato il valore personale e comunitario dell’esperienza, richiamando le proprie origini e il forte legame della comunità italiana nel Massachusetts; in particolare quella di origine calabrese. Ha specificato quanto e come il gemellaggio rappresenti un’opportunità concreta di scambio sociale, culturale ed economico; auspicando che questo percorso possa svilupparsi nel tempo e rafforzare ulteriormente i rapporti tra le due comunità.

Tra i promotori di questo importante gemellaggio va citato l’impegno profuso dal già consigliere comunale Domenico Marra.

Presenti alla cerimonia anche il consigliere delegato al Turismo Gianni Latella, l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo e l’assessore alle attività produttive Alex Tripodi: con ruoli attivi e propositivi in questo virtuoso processo che si aggancia anche all’importante partnership per il “Turismo delle Radici”.

In conclusione, al termine della cerimonia sono state consegnate delle targhe da parte del Comune di Reggio Calabria nelle persone del sindaco ff Domenico Battaglia, dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’assessore Paolo Brunetti; una al console onorario Giuseppe Polimeni, con la dicitura: “Per il costante ed appassionato impegno a dare testimonianza delle nostre radici e del nostro patrimonio culturale all’estero” – “For the constant and passionate commitment to promoting our roots and cultural heritage abroad”; e due ai rappresentanti del Comune di Agawam, il sindaco Christopher C. Johnson e il presidente del Consiglio comunale Anthony J. Russo, con la dicitura: “Per un gemellaggio che divenga occasione di interscambio culturale e reciproca crescita delle nostre comunità” – “For a twinning that becomes an opportunity for cultural exchange and mutual growth of our communities”.

La benemerenza è stata ricambiata con omaggi istituzionali da parte del console e dei rappresentanti del Comune di Agawam, a suggello di un rapporto che si avvia a consolidarsi nel tempo.