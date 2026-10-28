Protagonisti assoluti i tanti cittadini che hanno partecipato alle attività che si sono svolte ininterrottamente sul lungomare

Nonostante il maltempo ASC Calabria ha portato a compimento la tappa finale del “Tour della Salute 2026”.

L’evento itinerante di ASC – Attività Sportive Confederate, organizzato con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comune di Reggio Calabria, della F.O.F.I., Federfarma, Federchimica Assosalute, Simg, Amdc e del Cenacolo Italiano Audiovestibologia ha visto gremito il Lungomare di Reggio Calabria in un alternarsi di sport, sorrisi e sensibilizzazione, confermando ancora una volta come ASC sia attenta alla promozione di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Ed infatti, il week end appena trascorso ha trasformato la Via Marina Alta, in prossimità di Piazza Indipendenza, in un palcoscenico di benessere e prevenzione, grazie alle Associazioni Sportive ASC Calabria ed ai diversi professionisti delle società scientifiche coinvolte e scelte dal Comitato Scientifico del Tour della Salute, al fine di sensibilizzare la popolazione ad un corretto stile di vita attraverso lo sport e, soprattutto, divulgare informazioni utili a prevenire i rischi legati alle malattie croniche.

Protagonisti assoluti i tanti cittadini che hanno partecipato alle attività che si sono svolte ininterrottamente dalle 10:00 alle 19:00, soprattutto nella giornata di domenica, accolti da un padrino per eccellenza, Il Sindaco della Città di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro, che si è allietato soprattutto con i bambini in diverse attività sportive.

Per l’occasione è stato allestito un Villaggio della Salute e dello Sport aperto gratuitamente al pubblico ed ai loro animali domestici, con ambulatori mobili nei truck hospitality per consulti gratuiti in ambito cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico con il supporto dei professionisti di ADI (Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica), ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani), SIPREC (Società Italiana per la prevenzione Cardiovascolare), CreI (Collegio Reumatologi Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari) e SIDeMAST (società Italiana di Dermatologia).

Molteplici le attività motorie e sportive proposte dagli istruttori ASC Calabria che hanno offerto un ricco programma tra attività ed esibizioni con la partecipazione della Wealfit, Ferraro Skating, Percorso Bici Gimkana, il Sag Softair, Briritmica, Reggio Ritmica Dinamyca, Reggio Tango, All Star Basket, Virtus Reggio, Ginnastica Gebbione, Bailando, Pretty Woman, Attiva e Nuovo Basket Soccorso.

Non sono mancati momenti intensi con la partecipazione dei fratelli Chiovaro dell’Associazione Per Mano e dell’Associazione “Parent Project” di Tony Vigoroso, che hanno arricchito la manifestazione offrendo spazio alla sensibilizzazione, all’importanza della ricerca e dell’educazione.

«Sono orgoglioso che quest’anno Reggio Calabria sia stata la tappa conclusiva del Tour della Salute», afferma il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. «Abbiamo avuto una grandissima risposta dalla comunità, nonostante il maltempo di sabato. Domenica, invece, è stata una vera e propria festa. Vedere il Lungomare di Reggio Calabria pieno di gente, sportivi e non, è stata un’esperienza indimenticabile. Sono orgoglioso della presenza del nostro Sindaco, On. Francesco Cannizzaro, che per primo ha partecipato alle attività sportive soprattutto con i più piccoli. Ancor più soddisfatto dell’aver potuto sottoporre la mia idea di voler organizzare un Villaggio della salute periodico a Reggio Calabria, uno al mese, arricchendo le domeniche dei reggini in modo puro e costruttivo; una proposta che è stata ben accolta dal nostro Sindaco. Un ringraziamento doveroso è quello che rivolgo sempre alle nostre Associazioni che rendono possibile la realizzazione dei nostri eventi. Ringrazio nuovamente anche i Partner coinvolti perché grazie anche al loro sostegno è possibile organizzare eventi così importanti per la collettività».