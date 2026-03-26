Celebrato in mattinata, alla Basilica Cattedrale il precetto pasquale interforze; consueta occasione liturgica in onore delle Forze dell’ordine, degli altri Corpi ed Istituzioni, civili e militari, dello Stato.

La santa messa è stata celebrata dall’ arcivescovo metropolita della diocesi di Reggio Calabria-Bova: monsignor Fortunato Morrone.

In rappresentanza del Comune era presente il sindaco ff Domenico Battaglia il quale ha voluto ribadire l’importanza del ruolo della presenza dello Stato sui nostri territori; a garanzia delle condizioni di sicurezza e di sviluppo civile, sociale e morale.

«Siamo sempre grati – ha dichiarato- al lavoro quotidiano svolto dai vari Corpi in città, perché a loro è demandato un ruolo delicato che non si limita al far rispettare la legge ma a testimoniare il valore della convivenza civile attraverso un’opera instancabile di testimonianza di giustizia; soprattutto tra i giovani». «Ecco perché oggi- ha continuato- la nostra presenza qui non può e non deve essere un presidio formale ma un supporto fattivo e collaborativo con l’insieme delle Istituzioni che diventa parte integrante di tutta la comunità educante».

«Dobbiamo fare nostra, per il ruolo che ricopriamo, l’eredità morale di Don Italo Calabrò -ha concluso Battaglia- i cui insegnamenti, anche ai nostri giorni, conservano intatta la loro attualità: l’invito ad amare tutti coloro che si incontrano lungo la propria strada, nessuno escluso, mai; richiamando così il comandamento del Signore. Lavoriamo, quindi, con questo valore a fondamento delle nostre azioni: servire la propria comunità non lasciando indietro nessuno».