Dopo la maestosa inaugurazione, il ponte sul Calopinace di Reggio Calabria è stato al centro del sondaggio per la scelta della denominazione, come da annuncio del sindaco Francesco Cannizzaro. Quattro le opzioni con tempo fino a ieri alle 19:30 per esprimere la preferenza, partecipando la sondaggio lanciato dal primo cittadino e comprendente quattro opzioni tra le quali vince Il Ponte dell’Alba. Questo l’esito in dettaglio:

A - Ponte della Gioventù – 10%

Un nome che guarda alle nuove generazioni, simbolo di energia, speranza e futuro. Un ponte che unisce non soltanto due parti della città, ma anche il presente alle opportunità di domani.

B - Ponte dell'Alba – 33%

L'alba rappresenta un nuovo inizio, la rinascita e la fiducia nel futuro. Un nomi che richiama una Reggio che si risveglia, cresce e guarda con ottimismo al domani.

C - Ponte Kalos – 26%

Dal greco antico kalós, che significa "bello". , un omaggio

alle radici magnogreche di Reggio Calabria. Un nome che celebra la bellezza, l'identità e la storia millenaria della città.

D - Ponte Apsia – 31%

E l'antico nome greco del torrente Calopinace.

Nell'oracolo di fondazione, la Pizia lo definisce "Apsia, il più sacro tra i fiumi*, alla cui foce i coloni calcidesi fondarono la propria città.

