Quattro erano le opzioni con tempo fino a ieri alle 19:30 per esprimere la preferenza. Ecco l’esito:
A - Ponte della Gioventù – 10%; B - Ponte dell'Alba – 33%; C - Ponte Kalos – 26%; D - Ponte Apsia – 31%
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Dopo la maestosa inaugurazione, il ponte sul Calopinace di Reggio Calabria è stato al centro del sondaggio per la scelta della denominazione, come da annuncio del sindaco Francesco Cannizzaro. Quattro le opzioni con tempo fino a ieri alle 19:30 per esprimere la preferenza, partecipando la sondaggio lanciato dal primo cittadino e comprendente quattro opzioni tra le quali vince Il Ponte dell’Alba. Questo l’esito in dettaglio:
A - Ponte della Gioventù – 10%
Un nome che guarda alle nuove generazioni, simbolo di energia, speranza e futuro. Un ponte che unisce non soltanto due parti della città, ma anche il presente alle opportunità di domani.
B - Ponte dell'Alba – 33%
L'alba rappresenta un nuovo inizio, la rinascita e la fiducia nel futuro. Un nomi che richiama una Reggio che si risveglia, cresce e guarda con ottimismo al domani.
C - Ponte Kalos – 26%
Dal greco antico kalós, che significa "bello". , un omaggio
alle radici magnogreche di Reggio Calabria. Un nome che celebra la bellezza, l'identità e la storia millenaria della città.
D - Ponte Apsia – 31%
E l'antico nome greco del torrente Calopinace.
Nell'oracolo di fondazione, la Pizia lo definisce "Apsia, il più sacro tra i fiumi*, alla cui foce i coloni calcidesi fondarono la propria città.